Sicredi União RS/ES reúne imprensa e influenciadores em evento no Sul do ES

A Sicredi União RS/ES realizou, na quinta-feira, 18 de junho, em Cachoeiro de Itapemirim/ES, o quarto encontro com profissionais da imprensa e influenciadores do Sul do Espírito Santo. A iniciativa reuniu comunicadores da região em um momento de aproximação, diálogo e troca de experiências, reforçando a importância da informação de qualidade e do relacionamento com

quem contribui diariamente para dar visibilidade às histórias, iniciativas e movimentos das comunidades locais.

Durante a programação, os participantes acompanharam uma apresentação conduzida pelo presidente da Cooperativa, Sidnei Strejevitch, sobre o cooperativismo, as principais ações desenvolvidas e os resultados alcançados pela Sicredi União RS/ES. Na ocasião, Sidnei destacou o papel dos profissionais da comunicação na disseminação de pautas positivas e no fortalecimento do cooperativismo como modelo que gera desenvolvimento econômico e social.

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“Este é um momento importante para valorizar a imprensa e os influenciadores, que contribuem para disseminar iniciativas positivas da região e o cooperativismo”, afirmou Sidnei.

O encontro também contou com a participação do diretor executivo, Fernando Haas; do diretor de negócios, Sandro Fin; dos gerentes de desenvolvimento regional César Augusto Butzen e Franssian Moreira Patricio e da gerente regional administrativa financeira, Erilayne Zanon.

A programação teve ainda a palestra “A Vida é Movimento”, com Lucas Lima, cantor, compositor e integrante da banda Família Lima. Também reconhecido por sua atuação como criador de conteúdo, Lucas compartilhou aprendizados de sua trajetória pessoal e profissional e conduziu uma reflexão sobre viver de forma mais consciente, a partir da curiosidade e da autenticidade. A conversa trouxe ainda estratégias práticas para a definição de metas e para escolhas mais intencionais nas relações, no trabalho e no uso das redes sociais.

A cooperativa Sicredi União RS/ES atua em 22 municípios da região Sul do

Espírito Santo e em 39 municípios da região Noroeste e Missões do Rio

Grande do Sul. Tem 112 anos, com presença e expansão há 5 anos no Espírito

Santo.