Cidades

Simone Mendes é confirmada como atração principal da Festa de Alfredo Chaves

Prepare o coração porque essa edição vai ser histórica.

Festival de Alegre
Foto: Reprodução / Instagram @simonemendes

A 51ª Festa da Banana e do Leite, em Alfredo Chaves, terá como destaque o show da cantora Simone Mendes, marcado para o domingo, 26 de julho. De 22 a 26 de julho, nosso encontro está marcado com muita música, exposição de gado leiteiro, concurso de bananas e o melhor da nossa cultura.

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A programação do evento também reúne atrações tradicionais, como a Virada dos Tachos e a Feira do Empreendedorismo Rural, além de atividades esportivas que incluem a corrida de rua, consolidando mais uma edição da festa que celebra a cultura e a produção agrícola do município.

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