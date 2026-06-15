Sine de Anchieta divulga 35 vagas de emprego nesta segunda

O Sine de Anchieta divulgou nesta segunda-feira (15) 35 vagas de emprego disponíveis para quem busca uma nova oportunidade de voltar ao mercado de trabalho.

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Os interessados precisam buscar atendimentos na Casa do Cidadão, das 8h às 17h. No local, os candidatos podem conferir detalhes das vagas e obter a lista completa de documentos exigidos para participar do processo seletivo.

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O Sine funciona na Avenida Marechal Deodoro da Fonseca, no Centro de Anchieta. Assim, os contatos para atendimento são: (28) 99254-7621 (vagas) e (28) 99278-4821 (seguro-desemprego).

Confira as vagas de emprego