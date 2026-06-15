Sine de Anchieta divulga 35 vagas de emprego nesta segunda
Interessados podem se candidatar às oportunidades divulgadas pelo Sine de Anchieta nesta segunda-feira (15).
O Sine de Anchieta divulgou nesta segunda-feira (15) 35 vagas de emprego disponíveis para quem busca uma nova oportunidade de voltar ao mercado de trabalho.Receba as principais notícias no seu WhatsApp! clique aqui
Os interessados precisam buscar atendimentos na Casa do Cidadão, das 8h às 17h. No local, os candidatos podem conferir detalhes das vagas e obter a lista completa de documentos exigidos para participar do processo seletivo.
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O Sine funciona na Avenida Marechal Deodoro da Fonseca, no Centro de Anchieta. Assim, os contatos para atendimento são: (28) 99254-7621 (vagas) e (28) 99278-4821 (seguro-desemprego).
Confira as vagas de emprego
- Padeiro
- Doméstica
- Auxiliar de Mecânico (Autos) – PCD
- Cuidador de Idosos
- Motorista Intermunicipal
- Alinhador de Autos
- Mecânico de Autos
- Acabador
- Serviços Gerais
- Representante Comercial Autônomo
- Secretária de Consultório Odontológico
- Açougueiro
- Ajudante de Açougueiro
- Motorista de Caminhão Munk
- Soldador
- Ajudante de Estruturas Metálicas
- Cozinheiro
- Ajudante de Cozinha
- Copeiro
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