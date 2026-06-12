Sine de Anchieta divulga 38 vagas de emprego nesta sexta

Os interessados precisam buscar atendimentos na Casa do Cidadão, das 8h às 17h. No local, os candidatos podem conferir detalhes das vagas e obter a lista completa de documentos exigidos para participar do processo seletivo.

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O Sine de Anchieta divulgou nesta sexta-feira (12) 38 vagas de emprego disponíveis para quem busca uma nova oportunidade de voltar ao mercado de trabalho.

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O Sine funciona na Avenida Marechal Deodoro da Fonseca, no Centro de Anchieta. Assim, os contatos para atendimento são: (28) 99254-7621 (vagas) e (28) 99278-4821 (seguro-desemprego).

Confira as vagas de emprego