Sine de Anchieta divulga 38 vagas de emprego nesta sexta
Interessados podem se candidatar às oportunidades divulgadas nesta sexta-feira (12) pelo Sine.
Os interessados precisam buscar atendimentos na Casa do Cidadão, das 8h às 17h. No local, os candidatos podem conferir detalhes das vagas e obter a lista completa de documentos exigidos para participar do processo seletivo.Receba as principais notícias no seu WhatsApp! clique aqui
O Sine de Anchieta divulgou nesta sexta-feira (12) 38 vagas de emprego disponíveis para quem busca uma nova oportunidade de voltar ao mercado de trabalho.
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O Sine funciona na Avenida Marechal Deodoro da Fonseca, no Centro de Anchieta. Assim, os contatos para atendimento são: (28) 99254-7621 (vagas) e (28) 99278-4821 (seguro-desemprego).
Confira as vagas de emprego
- Padeiro
- Doméstica
- Auxiliar de mecânico (autos)- pcd
- Cuidador de idosos
- Motorista intermunicipal
- Alinhador de autos
- Mecanico de autos
- Acabador
- Serviços gerais
- Representante comercial autônomo
- Secretária de consultório odontológico
- Motorista
- Ajudante de motorista
- Açougueiro
- Ajudante de açougueiro
- Motorista de caminhão munk
- Soldador
- Ajudante de estruturas metalicas
- Cozinheiro
- Ajudante de cozinha
- Copeiro
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