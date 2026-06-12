Oportunidades

Sine de Anchieta divulga 38 vagas de emprego nesta sexta

Interessados podem se candidatar às oportunidades divulgadas nesta sexta-feira (12) pelo Sine.

emprego sine anchieta1
Foto: Freepik

Os interessados precisam buscar atendimentos na Casa do Cidadão, das 8h às 17h. No local, os candidatos podem conferir detalhes das vagas e obter a lista completa de documentos exigidos para participar do processo seletivo.

Receba as principais notícias no seu WhatsApp! clique aqui

O Sine de Anchieta divulgou nesta sexta-feira (12) 38 vagas de emprego disponíveis para quem busca uma nova oportunidade de voltar ao mercado de trabalho.

Leia também: Catequese ganha método criativo em comunidade de Vargem Alta

O Sine funciona na Avenida Marechal Deodoro da Fonseca, no Centro de Anchieta. Assim, os contatos para atendimento são: (28) 99254-7621 (vagas) e (28) 99278-4821 (seguro-desemprego).

Confira as vagas de emprego

  • Padeiro                                                                                            
  • Doméstica
  • Auxiliar de mecânico (autos)- pcd 
  • Cuidador de idosos                                                                
  • Motorista intermunicipal                                                                    
  • Alinhador de autos   
  • Mecanico de autos                                                                 
  • Acabador                                                       
  • Serviços gerais                                                                          
  • Representante comercial autônomo          
  • Secretária de consultório odontológico                                    
  • Motorista                                                                                       
  • Ajudante de motorista                                                          
  • Açougueiro                                                                   
  • Ajudante de açougueiro
  • Motorista de caminhão munk                                          
  • Soldador                                                                                        
  • Ajudante de estruturas metalicas
  • Cozinheiro                                                                    
  • Ajudante de cozinha                              
  • Copeiro

Você no aquinoticias.com

Presenciou algo importante na sua cidade? Tem uma denúncia, reclamação ou um vídeo exclusivo? Sua sugestão pode virar notícia. Envie agora para o nosso WhatsApp: (28) 99991-7726

Estudante de jornalismo pela Unidade Estácio, atua na parte de segurança do portal AQUINOTICIAS.COM. Apaixonada pela área, trabalhou pela primeira vez como estagiária de jornalista aos 18 anos e nunca mais cogitou outro caminho.

Assuntos:

Sine de AnchietaVagas de emprego

2026 © Aqui Notícias - 50.269.814/0001-02

Desenvolvido por