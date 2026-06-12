Catequese ganha método criativo em comunidade de Vargem Alta

Quem disse que aprender sobre os Santos Padroeiros não pode ser também uma grande brincadeira? Na Comunidade São José de Fruteiras, pertencente à Paróquia Nossa Senhora de Guadalupe, em Vargem Alta, região serrana, a catequista Susllen Juriatto encontrou uma forma criativa de aproximar catequizandos da história de fé das comunidades.

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Inspirado no clima da Copa do Mundo, nasceu o projeto Coparóquia, um álbum de figurinhas que reúne os Santos Padroeiros de todas as comunidades da Paróquia. O nome faz referência ao maior evento esportivo do mundo e a comparação segue na proposta: cada Setor representa um time, enquanto os Santos Padroeiros entram em campo como os grandes “jogadores” dessa competição marcada pela fraternidade.

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A iniciativa tem animado os catequizandos, que poderão colecionar, trocar e completar seus álbuns enquanto conhecem melhor a devoção e a história de cada comunidade. As figurinhas serão distribuídas durante as celebrações das terças-feiras e dos domingos, transformando esses momentos em oportunidades de encontro, interação e alegria.

Mais do que uma simples coleção, a Coparóquia se apresenta como um convite ao fortalecimento dos laços entre as comunidades, à convivência fraterna e ao despertar do interesse pela caminhada de fé de maneira lúdica e participativa.

Nesta disputa, todos saem vencedores. Afinal, quando o prêmio é a união da comunidade e o crescimento espiritual, a vitória é compartilhada por todos.