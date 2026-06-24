Sine de Cachoeiro abre 327 vagas de emprego nesta quarta (24)

O Sine de Cachoeiro de Itapemirim divulgou, nesta quarta-feira (24), um painel atualizado com 327 vagas de emprego disponíveis no município.

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As oportunidades contemplam diferentes áreas, como logística, comércio, construção civil, indústria, supermercado, mármore e granito, transporte, saúde e serviços.

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Entre os destaques, o cargo de auxiliar de logística aparece com 50 vagas. Também há 30 vagas para auxiliar de linha de produção em frigorífico.

O painel ainda reúne oportunidades para ajudante de obras, operador de caixa, repositor, instalador reparador de linhas telefônicas, lavador de chassi, vendedor do comércio atacadista, vigia e motorista.

Confira algumas oportunidades

Auxiliar de logística: 50 vagas

Auxiliar de linha de produção: 30 vagas

Ajudante de obras: 10 vagas

Instalador reparador de linhas de telefone: 10 vagas

Lavador de chassi: 10 vagas

Operador de caixa: 10 vagas

Repositor / operador de loja: 10 vagas

Vendedor de comércio atacadista: 10 vagas

Ajudante de motorista: 7 vagas

Vigia: 7 vagas

Também há vagas para acabador de granito, açougueiro, analista contábil, analista fiscal, auxiliar administrativo, auxiliar de confeiteiro, auxiliar de mecânico, balconista, churrasqueiro, comprador, conferente de carga e descarga, copeiro hospitalar, cortador de granito, eletricista, forneiro de padaria, marceneiro, mecânico, nutricionista, operador de máquinas, promotor de vendas, recepcionista, soldador, torneiro mecânico, técnico em segurança do trabalho, vidraceiro e outras funções.

Algumas vagas aceitam pessoas com deficiência, como ajudante de motorista, analista de marketing, assistente de segurança do trabalho, auxiliar operacional de logística, motorista de entrega e representante de vendas.

As exigências variam conforme o cargo. Há oportunidades que não exigem experiência, enquanto outras pedem comprovação na função, CNH, ensino médio, ensino técnico ou formação superior.

De acordo com o painel, as vagas disponíveis podem sofrer alterações sem aviso prévio.