Sine de Cachoeiro abre 327 vagas de emprego nesta quarta (24)
Algumas oportunidades não exigem experiência ou escolaridade específica, conforme o cargo ofertado.
O Sine de Cachoeiro de Itapemirim divulgou, nesta quarta-feira (24), um painel atualizado com 327 vagas de emprego disponíveis no município.Receba as principais notícias no seu WhatsApp! clique aqui
As oportunidades contemplam diferentes áreas, como logística, comércio, construção civil, indústria, supermercado, mármore e granito, transporte, saúde e serviços.
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Entre os destaques, o cargo de auxiliar de logística aparece com 50 vagas. Também há 30 vagas para auxiliar de linha de produção em frigorífico.
O painel ainda reúne oportunidades para ajudante de obras, operador de caixa, repositor, instalador reparador de linhas telefônicas, lavador de chassi, vendedor do comércio atacadista, vigia e motorista.
Confira algumas oportunidades
Auxiliar de logística: 50 vagas
Auxiliar de linha de produção: 30 vagas
Ajudante de obras: 10 vagas
Instalador reparador de linhas de telefone: 10 vagas
Lavador de chassi: 10 vagas
Operador de caixa: 10 vagas
Repositor / operador de loja: 10 vagas
Vendedor de comércio atacadista: 10 vagas
Ajudante de motorista: 7 vagas
Vigia: 7 vagas
Também há vagas para acabador de granito, açougueiro, analista contábil, analista fiscal, auxiliar administrativo, auxiliar de confeiteiro, auxiliar de mecânico, balconista, churrasqueiro, comprador, conferente de carga e descarga, copeiro hospitalar, cortador de granito, eletricista, forneiro de padaria, marceneiro, mecânico, nutricionista, operador de máquinas, promotor de vendas, recepcionista, soldador, torneiro mecânico, técnico em segurança do trabalho, vidraceiro e outras funções.
Algumas vagas aceitam pessoas com deficiência, como ajudante de motorista, analista de marketing, assistente de segurança do trabalho, auxiliar operacional de logística, motorista de entrega e representante de vendas.
As exigências variam conforme o cargo. Há oportunidades que não exigem experiência, enquanto outras pedem comprovação na função, CNH, ensino médio, ensino técnico ou formação superior.
De acordo com o painel, as vagas disponíveis podem sofrer alterações sem aviso prévio.
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