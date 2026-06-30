Sine de Cachoeiro oferta 339 vagas de emprego nesta terça-feira

O Sine de Cachoeiro de Itapemirim divulgou 339 oportunidades de emprego nesta terça-feira (29).

Receba as principais notícias no seu WhatsApp! clique aqui

As chances contemplam diferentes áreas de atuação, como logística, produção, comércio, supermercado, construção civil, padaria, mármore e granito, transporte, manutenção e serviços.

Leia também: Inscrições para programa que apoia startups no interior do ES terminam hoje

Há vagas para candidatos com experiência, sem experiência e também oportunidades que aceitam pessoas com deficiência, conforme a função.

Entre as oportunidades com maior número de vagas estão auxiliar de logística, com 50 postos; auxiliar de linha de produção em frigorífico, com 30 vagas; ajudante de obras, com 10 vagas; auxiliar de linha de produção em supermercado, com 10 vagas; instalador reparador de linhas de telefone, com 10 vagas; lavador de chassi, com 10 vagas; motorista categoria D, com 10 vagas; e repositor operador de loja, também com 10 vagas.

Também há oportunidades para açougueiro, ajudante de açougueiro, ajudante de motorista, ajudante de padeiro, balconista, confeiteiro, forneiro de padaria, padeiro, pasteleiro, operador de caixa, repositor de mercadorias, vendedor, vigia, soldador e técnico em segurança do trabalho.

O painel reúne vagas que exigem ensino fundamental, ensino médio, ensino técnico e também oportunidades sem exigência de escolaridade.

Algumas funções pedem experiência comprovada em carteira. Outras exigem experiência na função, mas não necessariamente registrada em CTPS. Também há vagas em que a experiência não é exigida.

Entre as vagas divulgadas, há oportunidades que aceitam pessoas com deficiência, como ajudante de motorista, assistente de marketing, auxiliar operacional noturno, motorista categoria D e representante de vendas

Os interessados devem procurar o Sine de Cachoeiro de Itapemirim, localizado na Rua Costa Pereira, nº 100, no Centro.