Inscrições para programa que apoia startups no interior do ES terminam hoje

Quem tem uma ideia inovadora e deseja transformá-la em um negócio tem até a próxima terça-feira (30), às 17h59, para se inscrever no Programa Gênesis 2026, da Fundação de Amparo à Pesquisa e Inovação do Espírito Santo (Fapes). O edital prevê investimento de R$ 4,5 milhões para estimular a criação de startups e negócios de base tecnológica em seis microrregiões capixabas, fortalecendo o empreendedorismo e a inovação no interior do Estado.

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Nas Montanhas Capixabas, o programa contempla a microrregião Sudoeste Serrana, formada pelos municípios de Afonso Cláudio, Brejetuba, Conceição do Castelo, Domingos Martins, Laranja da Terra, Marechal Floriano e Venda Nova do Imigrante. A região receberá R$ 750 mil para apoiar até 25 ideias inovadoras com potencial de se tornarem novos empreendimentos.

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Os participantes selecionados terão acesso a capacitações, mentorias especializadas, acompanhamento técnico e atividades de pré-incubação. Ao final do processo, os projetos aprovados poderão receber até R$ 30 mil para validar suas soluções e estruturar seus negócios, contribuindo para o desenvolvimento econômico e social das regiões atendidas.

Segundo a coordenadora do Programa Gênesis Sudoeste Serrano, Zâmora Cristina dos Santos, esta é uma oportunidade inédita para os empreendedores da região transformarem suas ideias em empresas. Ela destaca que a equipe do programa está oferecendo atendimento presencial e on-line para orientar os interessados na elaboração das propostas e esclarecer dúvidas sobre o edital.

As inscrições devem ser realizadas pelo sistema SigFapes até 17h59 da próxima terça-feira (30). A expectativa da Fapes é fortalecer os ecossistemas regionais de inovação, estimular a geração de renda, atrair investimentos e ampliar o número de startups no interior do Espírito Santo.

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