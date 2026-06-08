Startups do Espírito Santo conquistam espaço no Web Summit Rio 2026

O Espírito Santo estará representado por cinco startups aceleradas pelo Programa Sementes no Web Summit Rio 2026, um dos maiores eventos de tecnologia, inovação e empreendedorismo do mundo, realizado nesta semana entre segunda-feira (8) e quinta-feira (11), no Riocentro, no Rio de Janeiro.

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Bag Log, Nai Conecta, Neuroviver, Checkbits e Vent participam da conferência internacional levando soluções desenvolvidas no Estado para um ambiente que reúne investidores, empresas globais, lideranças do setor e representantes de ecossistemas de inovação de diversos países.

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A participação das startups destaca os resultados do Programa Sementes, iniciativa da Secretaria da Ciência, Tecnologia, Inovação e Educação Profissional (Secti), que vem fortalecendo o empreendedorismo inovador no interior do Espírito Santo e criando oportunidades para que negócios capixabas ampliem mercados, conquistem visibilidade e estabeleçam conexões estratégicas em nível nacional e internacional.

Durante os quatro dias de programação, as startups terão acesso a rodadas de negócios, mentorias, networking qualificado, apresentações de tendências globais e oportunidades de conexão com investidores e potenciais parceiros comerciais.

Os destaques

Entre os destaques está a Bag Log, selecionada para participar da categoria Alpha, espaço destinado a startups com Produto Viável Mínimo (MVP) validado e potencial de crescimento acelerado. A categoria reúne empresas inovadoras que buscam ampliar sua base de clientes, atrair investimentos e fortalecer sua presença no mercado.

Além da exposição para investidores, empresas e mídia especializada, a startup terá acesso a mentorias e treinamentos voltados ao aperfeiçoamento de estratégias de crescimento e apresentação de negócios.

Outro reconhecimento importante veio por meio da ApexBrasil, que selecionou as startups capixabas Neuroviver e Check Bits entre 50 empresas brasileiras para integrarem o espaço de exposição da agência durante o Web Summit Rio. As duas startups participaram de um processo preparatório promovido pela instituição, voltado à qualificação de negócios com potencial de crescimento e internacionalização.

Como resultado desse processo, a Check Bits foi selecionada entre as 18 startups que terão a oportunidade de apresentar suas soluções no palco oficial da ApexBrasil durante o evento. A conquista coloca a empresa em uma posição estratégica de visibilidade diante de investidores, empresas, aceleradoras e representantes do ecossistema global de inovação, ampliando as possibilidades de negócios, parcerias e captação de investimentos.

Já a Neuroviver integra o espaço de exposição da ApexBrasil, levando ao público uma solução inovadora desenvolvida no Espírito Santo e reforçando a presença do Estado entre os principais ecossistemas de inovação do país.

A Nai Conecta também chega ao Web Summit em um momento de destaque nacional. A startup é finalista do Campus Mobile, programa de inovação promovido pelo Instituto Claro, e terá o resultado da competição divulgado durante a programação do evento. A empresa desenvolve soluções para tornar os processos de recrutamento mais acessíveis e eficientes, conectando pessoas a oportunidades de trabalho de forma mais ágil e inclusiva.

Já a Vent participa da conferência em busca de novas conexões estratégicas, oportunidades de mercado e parcerias que possam impulsionar seu processo de crescimento e expansão.

Para a coordenadora do Programa Sementes, Jamylly Caran, a presença das startups no Web Summit demonstra a maturidade alcançada pelos negócios acelerados pelo programa e a capacidade do Espírito Santo de desenvolver soluções competitivas em escala global.

“Participar de um evento da dimensão do Web Summit significa colocar as startups capixabas em contato direto com investidores, empresas e tendências que estão moldando o futuro da inovação. A seleção da Neuroviver e da Checkbits pela ApexBrasil, assim como a presença da Bag Log na categoria Alpha e o reconhecimento nacional da Nai Conecta e da Vent, demonstram a qualidade das startups que estão sendo desenvolvidas em nosso ecossistema”, frisou.

O secretário de Estado da Ciência, Tecnologia, Inovação e Educação Profissional, Jales Cardoso, destaca que a participação das startups em eventos internacionais é resultado de uma política pública voltada para a geração de oportunidades por meio da inovação.

“O Governo do Estado tem investido na formação de um ambiente cada vez mais favorável ao empreendedorismo inovador. Quando startups capixabas conquistam espaço em um dos maiores eventos de tecnologia do mundo, elas mostram que o Espírito Santo está produzindo soluções capazes de competir em qualquer mercado. Essas conquistas representam desenvolvimento, geração de oportunidades e a consolidação de uma nova economia baseada no conhecimento, na criatividade e na tecnologia”, destacou o secretário.

Programa Sementes

Reconhecido como o maior programa público de aceleração de startups do interior do Espírito Santo, o Programa Sementes vem contribuindo para a formação de empresas inovadoras com potencial de crescimento, impacto social e inserção em mercados cada vez mais competitivos.

A participação das startups no Web Summit Rio reforça o protagonismo do ecossistema capixaba de inovação e demonstra que as soluções desenvolvidas no Estado estão prontas para dialogar com o mundo.