Sua ideia pode valer R$ 30 mil; oficina mostra como participar

Quem tem uma ideia inovadora e deseja participar do Programa Gênesis Caparaó terá uma oportunidade para esclarecer dúvidas e aprender como transformar projetos em propostas mais estruturadas. Na próxima quinta-feira (18), às 19h, será realizada uma oficina online voltada aos interessados em ingressar no programa.

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A iniciativa busca orientar os participantes sobre as etapas do processo de inscrição e apresentar ferramentas que podem facilitar a construção de projetos inovadores.

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Durante o encontro, a equipe do programa mostrará como preencher corretamente a proposta no SigFapes e como utilizar o guia de inscrições. Os participantes também receberão orientações sobre o uso de ferramentas de inteligência artificial para auxiliar na organização e na escrita das ideias.

Além disso, a oficina abrirá espaço para perguntas ao vivo, permitindo que os interessados esclareçam dúvidas diretamente com a equipe responsável pelo programa.

De acordo com os organizadores, não é necessário chegar ao encontro com um projeto totalmente definido. A proposta é justamente apresentar recursos que ajudem a transformar ideias iniciais em propostas mais consistentes e alinhadas aos requisitos do programa.

As inscrições para o Programa Gênesis Caparaó seguem abertas até o dia 30 de junho. A iniciativa incentiva o desenvolvimento de soluções inovadoras e busca apoiar empreendedores na transformação de ideias em negócios com potencial de crescimento.

A oficina será realizada de forma virtual, às 19h da próxima quinta-feira, oferecendo uma oportunidade para quem deseja dar os primeiros passos no universo da inovação e do empreendedorismo.