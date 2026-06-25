Supergirl encara vingança, trauma e perigos em novo filme da DC

Supergirl (2026) leva Kara Zor-El de volta ao centro do universo DC em uma trama marcada por dor, conflito e descobertas. Dirigido por Craig Gillespie, de Cruella, e roteirizado por Ana Nogueira, de The Vampire Diaries, o filme se inspira na HQ Supergirl: Mulher do Amanhã, escrita por Tom King e ilustrada pela brasileira Bilquis Evely.

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Na história, Kara Zor-El, vivida por Milly Alcock, ainda carrega as marcas da destruição de Krypton. Ela sobreviveu ao colapso de seu planeta natal aos 14 anos e, agora, aos 21, tenta seguir em frente enquanto lida com as consequências emocionais dessa perda. A trajetória da heroína muda quando ela cruza o caminho de Ruthye Marie Knoll, interpretada por Eve Ridley, uma jovem alienígena movida pelo desejo de vingança.

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Ruthye busca justiça contra o mercenário Krem, papel de Matthias Schoenaerts, acusado de matar seu pai. No início, Kara resiste à ideia de se envolver na caçada e evita assumir o papel de algoz. No entanto, quando Krem ataca alguém próximo da kryptoniana, a situação ganha outro peso.

A partir daí, a aventura se transforma em uma perseguição intergaláctica, com Kara enfrentando ameaças em diferentes sistemas solares, ao lado de Krypto, o supercão, e tendo ainda que escapar do caçador de recompensas Lobo, vivido por Jason Momoa.

Mais opções

Além de Supergirl, os cinemas de Cachoeiro de Itapemirim contam com uma programação variada para quem pretende curtir a telona nesta semana. As salas da cidade oferecem diferentes opções de filmes e horários ao longo dos dias, com sessões distribuídas entre o CineRitz Sul, no Shopping Sul, e o Cine Ritz Perim Center.

A recomendação é consultar a programação atualizada antes de sair de casa, já que os horários podem mudar conforme o dia, a sala e a disponibilidade de ingressos.

Programação completa – Cine Unimed

Na segunda (29), as sessões começam a partir das 18h15

Sala 01

Mestres do Universo (2D)

Todos os dias (exceto na segunda) – 15h30 (DUBLADO) – TODOS PAGAM MEIA

Todo Mundo em Pânico 6 (2D)

Todos os dias – 18h15 (DUBLADO) – TODOS PAGAM MEIA

Dia D (2D)

Todos os dias – 20h20 (DUBLADO) – TODOS PAGAM MEIA

Sala 02

Toy Story 5

Domingo – 14h (DUBLADO – 2D) – TODOS PAGAM MEIA

Todos os dias (exceto na segunda) – 16h15 (DUBLADO – 2D)

Todos os dias – 18h30 (DUBLADO – 3D)

Todos os dias – 20h45 (DUBLADO – 3D)

Sala 03

Supergirl

Domingo – 14h30 (DUBLADO – 2D) – TODOS PAGAM MEIA

Todos os dias (exceto na segunda) – 16h40 (DUBLADO – 2D)

Todos os dias – 18h50 (DUBLADO – 3D)

Todos os dias – 21h (DUBLADO – 3D)

Sala 04

O Diabo Veste Prada 2 (2D)

Somente domingo – 14h15 (DUBLADO) – PREÇO ÚNICO R$ 15,00

Backrooms: Um Não Lugar (2D)

Todos os dias (exceto na segunda) – 16h45 (DUBLADO) – TODOS PAGAM MEIA

Segredo Obscuro (2D)

Todos os dias – 19h (DUBLADO)

Supergirl (2D)

Todos os dias – 21h (LEGENDADO)

Programação completa – Cine Ritz Perim

Na segunda (29), as sessões começam a partir das 18h

Sala 01

Dia D (2D)

Todos os dias (exceto na segunda) – 15h15 (DUBLADO) – TODOS PAGAM MEIA

Mestres do Universo (2D)

Todos os dias – 18h (DUBLADO) – TODOS PAGAM MEIA

Todo Mundo Em Pânico 6 (2D)

Todos os dias – 20h45 (DUBLADO) – TODOS PAGAM MEIA

Sala 02

Toy Story 5

Todos os dias (exceto na segunda) – 16h (DUBLADO – 2D) – TODOS PAGAM MEIA

Todos os dias – 18h20 (DUBLADO – 3D)

Todos os dias – 20h40 (DUBLADO – 2D)

Sala 03

Supergirl