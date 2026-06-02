Suposto OVNI filmado no Paraná viraliza nas redes sociais; veja vídeos
Influenciador registrou luzes no céu de Campo Largo e o conteúdo rapidamente ganhou repercussão nas redes sociais.
Um vídeo gravado pelo influenciador Mayk Leão tem chamado a atenção nas redes sociais após mostrar o que ele acredita ser um objeto voador não identificado (OVNI) sobre a cidade de Campo Largo, na Região Metropolitana de Curitiba, no Paraná.Receba as principais notícias no seu WhatsApp! clique aqui
As imagens foram registradas na noite de domingo (31) e rapidamente ganharam repercussão entre os internautas. Segundo Mayk, antes do suposto avistamento, ele percebeu uma movimentação incomum de aeronaves na região próxima à sua residência.
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Além disso, o influenciador relatou ter ouvido sons estranhos vindos do céu. De acordo com ele, os ruídos lembravam alguém se engasgando ou até mesmo o barulho de uma corda se rompendo.
Intrigado com a situação, Mayk passou a observar o horizonte e decidiu gravar as luzes que apareciam sobre uma área elevada da cidade. Nas imagens compartilhadas nas redes sociais, é possível ver pontos luminosos concentrados em uma mesma direção.
O influenciador afirmou ainda que, pouco tempo depois, observou um segundo objeto com luzes vermelhas, que aparentava ser maior do que o primeiro registrado.
Os vídeos rapidamente viralizaram e passaram a gerar debates entre seguidores e curiosos. Enquanto alguns acreditam que as imagens possam mostrar um fenômeno incomum, outros apontam explicações relacionadas a aeronaves, drones ou efeitos atmosféricos.
Até o momento, não há confirmação oficial sobre a origem das luzes registradas pelo influenciador. O caso segue repercutindo nas redes sociais e alimentando discussões entre entusiastas do tema.
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