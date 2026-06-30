Suzano está anuncia vagas de emprego em Aracruz e Cachoeiro de Itapemirim
O processo seletivo contará com etapas de cadastro, triagem, entrevistas, seleção final e contratação.
A Suzano está com inscrições abertas para vagas de trabalho presencial no Espírito Santo, sendo duas em Aracruz e outras duas em Cachoeiro de Itapemirim.Receba as principais notícias no seu WhatsApp! clique aqui
Em Aracruz, trata-se de uma vaga efetiva para Consultor(a) de Produção I (também para PCD). Para concorrer, é preciso ter graduação completa em Engenharia, vivência em resolução de problemas, experiência em processos industriais com forte atuação operacional e com máquinas secadoras de celulose, conhecimento em indústria de papel e celulose e vivência em ambiente industrial contínuo (Operação, Processo ou Manutenção).
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Ainda para trabalhar em Aracruz, há uma vaga efetiva para Consultor(a) de Produção I (Linha De Fibras) (também para PCD) e é preciso ter Ensino Superior completo em Engenharia (Química, Produção, Mecânica, Industrial ou áreas correlatas), experiência sólida em processos industriais contínuos e em análise de indicadores de desempenho, conhecimento técnico em processos de produção de celulose, com foco em Linha de Fibras, vivência em ambientes industriais de alta complexidade operacional e conhecimento dos pilares de Segurança, Qualidade e Meio Ambiente.
Já em Cachoeiro, é possível se candidatar para Analista PCP Jr. (também para PCD). É necessário ter Ensino Superior completo, conhecimento intermediário em Excel (fórmulas, tabelas dinâmicas, Power Query e análise de dados), conhecimento em Power BI para construção de dashboards e acompanhamento de indicadores e disponibilidade para atuação 100% presencial na cidade sulista capixaba.
A outra vaga para Cachoeiro de Itapemirim é para Analista de Planejamento de Manutenção (também para PCD) e é preciso ter Ensino Superior completo em Engenharia, Ciências Contábeis ou áreas correlatas, perfil analítico, bons conhecimentos em Excel (nível intermediário ou superior) e Power BI, boa comunicação e habilidade para transitar entre diferentes áreas e níveis da organização, perfil organizado, colaborativo e com boa capacidade de priorização e é desejável conhecimento em SAP.
Caso seja PCD, é obrigatório apresentar o laudo anexado para qualquer uma das vagas. O processo seletivo contará com etapas de cadastro, triagem, entrevistas, seleção final e contratação. As inscrições são realizadas pela plataforma Gupy.
Informações
Consultor(a) de Produção I
- Inscrições até: 06/07/2026
- Local de trabalho: Aracruz – ES
- Link direto: https://suzano.gupy.io/jobs/11470287?jobBoardSource=gupy_public_page
Consultor(a) de Produção I (Linha De Fibras)
- Inscrições até: 07/07/2026
- Local de trabalho: Aracruz – ES
- Link direto: https://suzano.gupy.io/jobs/11533640?jobBoardSource=gupy_public_page
Analista PCP Jr.
- Inscrições até: 02/07/2026
- Local de trabalho: Cachoeiro de Itapemirim – ES
- Link direto: https://suzano.gupy.io/jobs/11492715?jobBoardSource=gupy_public_page
Analista de Planejamento de Manutenção
- Inscrições até: 05/07/2026
- Local de trabalho: Cachoeiro de Itapemirim – ES
- Link direto: https://suzano.gupy.io/jobs/11510014?jobBoardSource=gupy_public_page
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