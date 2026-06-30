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Suzano está anuncia vagas de emprego em Aracruz e Cachoeiro de Itapemirim

O processo seletivo contará com etapas de cadastro, triagem, entrevistas, seleção final e contratação.

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Foto: Divulgação

A Suzano está com inscrições abertas para vagas de trabalho presencial no Espírito Santo, sendo duas em Aracruz e outras duas em Cachoeiro de Itapemirim.

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Em Aracruz, trata-se de uma vaga efetiva para Consultor(a) de Produção I (também para PCD). Para concorrer, é preciso ter graduação completa em Engenharia, vivência em resolução de problemas, experiência em processos industriais com forte atuação operacional e com máquinas secadoras de celulose, conhecimento em indústria de papel e celulose e vivência em ambiente industrial contínuo (Operação, Processo ou Manutenção).

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Ainda para trabalhar em Aracruz, há uma vaga efetiva para Consultor(a) de Produção I (Linha De Fibras) (também para PCD) e é preciso ter Ensino Superior completo em Engenharia (Química, Produção, Mecânica, Industrial ou áreas correlatas), experiência sólida em processos industriais contínuos e em análise de indicadores de desempenho, conhecimento técnico em processos de produção de celulose, com foco em Linha de Fibras, vivência em ambientes industriais de alta complexidade operacional e conhecimento dos pilares de Segurança, Qualidade e Meio Ambiente.

Já em Cachoeiro, é possível se candidatar para Analista PCP Jr. (também para PCD). É necessário ter Ensino Superior completo, conhecimento intermediário em Excel (fórmulas, tabelas dinâmicas, Power Query e análise de dados), conhecimento em Power BI para construção de dashboards e acompanhamento de indicadores e disponibilidade para atuação 100% presencial na cidade sulista capixaba.

A outra vaga para Cachoeiro de Itapemirim é para Analista de Planejamento de Manutenção (também para PCD) e é preciso ter Ensino Superior completo em Engenharia, Ciências Contábeis ou áreas correlatas, perfil analítico, bons conhecimentos em Excel (nível intermediário ou superior) e Power BI, boa comunicação e habilidade para transitar entre diferentes áreas e níveis da organização, perfil organizado, colaborativo e com boa capacidade de priorização e é desejável conhecimento em SAP.

Caso seja PCD, é obrigatório apresentar o laudo anexado para qualquer uma das vagas. O processo seletivo contará com etapas de cadastro, triagem, entrevistas, seleção final e contratação. As inscrições são realizadas pela plataforma Gupy.

Informações

Consultor(a) de Produção I

Consultor(a) de Produção I (Linha De Fibras)

Analista PCP Jr.

Analista de Planejamento de Manutenção

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