Guaçuí: tecnologia que substitui lenha na secagem do café será destaque em simpósio de agricultura

A tecnologia de secagem de café a gás é um sistema moderno que substitui as fornalhas tradicionais a lenha ou palha por indutores de ar quente com queimadores a gás (GLP ou gás natural). O tema será abordado no PROINTEC Agricultura in Foco | Edição Expo Caparaó – Simpósio Café com Leite, que acontece entre os dias 2, 3 e 4 de julho, no Centro de Eventos de Guaçuí. Faça sua inscrição clicando aqui.

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Entre os palestrantes está Maxwel Assis de Souza, engenheiro agrícola com Especialização em Gestão e Manejo Ambiental de Sistemas Agrícolas, Agente de Extensão em Desenvolvimento Rural do Incaper e Coordenador do Projeto Cafeicultura Sustentável das Regiões Sul e Caparaó (INCAPER). A palestra está marcada para o dia 3 de julho às 15h.

“Uma das principais vantagens desse sistema é a menor necessidade de mão de obra. Outra vantagem é eliminação de qualquer possibilidade de contato entre o café e a fumaça, que pode ser gerada por lenha ou palha com umidade excessiva utilizada na fornalha. Na operação o sistema mantém a temperatura uniforme durante todo processo da seca contribuindo para a manutenção da qualidade do café. Também proporciona maior segurança operacional, menor risco de acidentes, menor exposição ao calor/frio noturno e fumaça”, explica o palestrante.

O retorno do investimento é variável

Maxwel destaca que “O retorno do investimento é muito variável em relação ao tamanho do secador, da quantidade de café que é seco, da temperatura utilizada e, consequentemente, da quantidade de gás utilizada na seca. Tudo isso impacta o retorno financeiro por aumento de custo na secagem. Mas um equipamento que se viabiliza rapidamente pelo ganho de rendimento em sacas por secador, pela economia no custo de mão de obra, custo de lenha e maior vida útil equipamento de secagem”, destacou.

Ao destacar as vantagens em relação ao método tradicional, o engenheiro explicou que a tecnologia também proporciona ganho de tempo e reduz a necessidade de mão de obra durante a operação.

“Também acontece a economia do tempo, no método tradicional é necessária uma quantidade de lenha que deve ser cortada e colocada dentro da fornalha. Trazendo a necessidade de mão-de-obra constante para olhar e acompanhar o processo”, finalizou.

Principais tendências na tecnologia

Maxwel explica que cada vez mais as tecnologias vem sendo gerada e o produtor tende a adotá-las. Mas a adoção de uma tecnologia, tem que ser dimensionada à sua capacidade e necessidade.

“Não adianta eu olhar o meu vizinho e achar que a tecnologia que ele está adotando, da forma que está adotando, pode ser adotada por mim. Porque, às vezes, a minha condição é diferente da dele, a minha estrutura é diferente, o meu equipamento é diferente e a minha produção é diferente, entre outros quesitos que precisam ser analisados”, explicou o palestrante.

O PROINTEC Agricultura in Foco | Edição Expo Caparaó – Simpósio Café com Leite tem sido desenvolvido em parceria com o Incaper, a Secretaria Municipal de Agricultura, Governo do Estado do Espírito Santo, FAPES, SENAR, Sindicato Rural de Guaçuí, SEBRAE, Instituto de Inovação e Empreendedorismo do Espírito Santo, aquinoticias.com, MCI, INOVAPOP.

Confira a programação completa:

Dia 2 – Quinta-feira

8h – Credenciamento e recepção dos participantes

9h – Avaliação do desempenho de clones de Coffea canephora em regiões montanhosas

Palestrante: João Felipe de Brites Senra (Incaper)

Descrição: Doutor em Genética e Melhoramento de Plantas e Mestre em Produção Vegetal pela UFES. Atua como Agente de Extensão em Desenvolvimento Rural e pesquisador pelo Incaper na Fazenda Experimental Bananal do Norte (Cachoeiro de Itapemirim), com foco na variabilidade genética do conilon e mitigação de mudanças climáticas.

9h40 – Tecnologias para implantação e manejo de lavouras de café conilon

Palestrante: Wescley Henrique Marion (Incaper)

Descrição: Técnico em Agropecuária, Zootecnia e Tecnólogo em Gestão de Agronegócio. É Técnico em Desenvolvimento Rural no Incaper e atua com cafeicultura (arábica e conilon), pecuária, fruticultura e extensão rural.

10h30 – Mesa Redonda: Diálogo com produtores

Participantes: Sebastião Borges e Edimar Carvalho.

11h30 – Intervalo para almoço

13h – Abertura oficial

13h30 – Um histórico dos trabalhos realizados pela SEMAG

Palestrante: Julinho Tererê (Julio Maria Heitor)

14h20 – As Transformações e Financiamento ao Agronegócio Brasileiro

Palestrante: Octaciano Neto

Descrição: Produtor rural, especialista em inteligência de mercado e sócio da ZERA. Atua na estruturação de soluções de capital para o agronegócio brasileiro.

15h10 – Mercado e perspectivas de Café

Palestrante: Thiago Luiz Orletti

Descrição: Empresário e investidor com mais de 20 anos de experiência nos setores de agronegócio, café, logística e irrigação. Presidente da ASSIPES, Secretário da Associação de Cafés Especiais do ES e juiz da Semana Internacional do Café.

16h – Vencendo a declividade: tecnologia e mecanização na cafeicultura de montanha

Palestrante: Michel de Assis e Silva

Descrição: Engenheiro Agrônomo e Mestre em Produção Vegetal. Especialista em assistência técnica, manejo, conservação de solo e mecanização, coordena soluções para eficiência produtiva e sustentabilidade na Gaia Tech Consultoria.

17h – Encerramento e sorteio de brindes.

Dia 3– Sexta-feira

13h – Credenciamento

13h30 – Cafeicultura sustentável

Palestrante: Matheus Fonseca de Souza

Descrição: Engenheiro Agrônomo, mestre em Solos e Nutrição de Plantas e doutor em Produção Vegetal pela UFES. Atua como Agente de Extensão no Incaper, coordenador do CRDR Caparaó e produtor rural.

14h20 – Importância da irrigação na melhoria da qualidade do Café

Palestrante: Fabiano Tristão Alexandre

Descrição: Engenheiro Agrônomo e Doutor em Genética e Melhoramento pela UFES. Atua no Incaper com pesquisa e assistência técnica na cafeicultura, com foco em produtividade e qualidade de bebida.

15h – Tecnologia de secagem de café a gás

Palestrante: Maxwel Assis de Souza

Descrição: Engenheiro Agrícola com especialização em Gestão e Manejo Ambiental. É Agente de Extensão no Incaper e coordenador do Projeto Cafeicultura Sustentável das Regiões Sul e Caparaó.

15h40 – Mesa Redonda: Qualidade, sustentabilidade e secagem a gás

Participantes: Udson Furtado Ferreira, Leandro Dessi e Maxwel Assis de Souza.

16h30 – Encerramento e sorteio de brindes.

Dia 4 – Sábado

8h – Credenciamento

8h30 – Manejo reprodutivo e melhoramento na pecuária de leite

Palestrante: Michele Ricieri Bastos

Descrição: Médica Veterinária (UFES), com mestrado e doutorado em Reprodução Animal/Bovinos (UNESP/Botucatu). É extensionista do Incaper e gerente de pecuária na SEAG.

9h20 – Sucessão familiar: um caso de sucesso na pecuária leiteira

Palestrante: Iyan da Silva Spoladore

Descrição: Técnico agrícola e em agronegócio, atua como produtor de leite e técnico responsável pela captação de leite na cooperativa Selita.

10h – Bem-estar e tecnologia na pecuária leiteira do Caparaó

Palestrante: Professora Madella

Descrição: Aparecida de Fátima Madella de Oliveira é bióloga, com mestrado, doutorado e pós-doutorado em Ciência Animal. Professora titular do IFES, coordena projetos de pesquisa em bem-estar animal, comportamento e melhoramento genético.

10h40 – El Niño 2026/2027: riscos para o agro capixaba

Palestrante: Ivaniel Fôro Maia

Descrição: Meteorologista e pesquisador do Incaper. Especialista em Gestão Ambiental e Emergências, dedica-se ao estudo da variabilidade climática, mudanças climáticas e recursos hídricos.

12h – Encerramento e sorteio de brindes.

Serviço

PROINTEC Agricultura In Foco | Edição Expo Caparaó – Simpósio Café com Leite

Data: 2, 3 e 4 de julho

Local: Centro de Eventos de Guaçuí

Inscrição: https://www.sympla.com.br/evento/prointec-agricultura-in-foco-edicao-expo-caparao-simposio-cafe-com-leite/3478180?share_id=copiarlink