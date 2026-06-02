Tempo fica instável e chuva volta a atingir o Espírito Santo
A entrada de umidade trazida pelos ventos marítimos favorece chuva em diversas regiões do Espírito Santo, com possibilidade de trovoadas no Caparaó.
Os capixabas devem se preparar para uma terça-feira (2) de tempo instável em grande parte do Espírito Santo. A entrada de umidade marítima, transportada pelos ventos que sopram do oceano para o continente, deve favorecer a ocorrência de chuva em diferentes momentos do dia.Receba as principais notícias no seu WhatsApp! clique aqui
De acordo com a previsão meteorológica, o litoral será uma das áreas mais influenciadas pela umidade, com possibilidade de chuva ao longo do dia. Já no sul da região do Caparaó, há previsão de trovoadas a partir da tarde. Nas demais regiões do estado, o céu permanecerá com muitas nuvens e há chance de chuva rápida, principalmente durante a noite.
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Na Grande Vitória, o dia será marcado por muitas nuvens e pancadas rápidas de chuva. As temperaturas variam entre 20°C e 28°C. Na capital, os termômetros devem registrar mínima de 20°C e máxima de 27°C.
Na Região Sul, o destaque fica para a possibilidade de trovoadas durante a tarde. Nas áreas menos elevadas, as temperaturas ficam entre 19°C e 29°C. Já nas áreas mais altas, os termômetros variam entre 14°C e 26°C.
A Região Serrana também terá céu bastante encoberto e possibilidade de chuva rápida em alguns períodos do dia. As temperaturas oscilam entre 17°C e 26°C nas áreas menos elevadas e entre 14°C e 24°C nas regiões mais altas.
Mais previsões
No Norte do estado, a previsão indica muitas nuvens e chuva rápida durante a noite. As temperaturas ficam entre 21°C e 29°C.
A Região Noroeste terá cenário semelhante, com céu nublado e possibilidade de chuva noturna. Nas áreas menos elevadas, a mínima prevista é de 22°C e a máxima de 30°C. Já em Mantenópolis e Alto Rio Novo, os termômetros devem variar entre 19°C e 28°C.
Já na Região Nordeste, a previsão aponta muitas nuvens e chuva rápida em alguns momentos do dia. As temperaturas variam entre 21°C e 29°C.
Os meteorologistas recomendam atenção especial para áreas sujeitas a trovoadas e mudanças rápidas nas condições do tempo, principalmente no sul do Caparaó durante o período da tarde.
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