Tentativa de homicídio deixa pessoa ferida em Muqui

Uma tentativa de homicídio mobilizou a Polícia Militar em Muqui na última sexta-feira (20). A ocorrência envolveu o uso de uma arma branca e deixou uma pessoa ferida no braço esquerdo.

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Segundo as informações registradas, a guarnição foi acionada para atender o caso e, no local, apurou que uma pessoa teria atingido a vítima com um golpe de arma branca. Mas, durante a tentativa de conter a autora, outra pessoa também sofreu ferimentos em dois dedos da mão direita.

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A vítima recebeu socorro e foi encaminhada para atendimento médico. Em seguida, a equipe transferiu a pessoa ferida para uma unidade hospitalar em Cachoeiro de Itapemirim.

A autora também passou por atendimento médico. Após a liberação, a polícia encaminhou ambas para a 7ª Delegacia Regional de Polícia Civil. A arma branca usada na ocorrência foi apreendida e entregue na delegacia.