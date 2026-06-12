Trump acusa Irã de mentir sobre acordo e diz que termos divulgados são falsos
Em publicação na Truth Social, o republicano afirmou que os detalhes apresentados por autoridades iranianas à imprensa "não têm nada a ver" com o entendimento negociado entre as partes.
O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, voltou a elevar o tom contra o Irã nesta sexta-feira (12), ao acusar Teerã de divulgar informações falsas sobre os termos de um possível acordo para encerrar o conflito entre os dois países. Em publicação na Truth Social, o republicano afirmou que os detalhes apresentados por autoridades iranianas à imprensa “não têm nada a ver” com o entendimento negociado entre as partes.Receba as principais notícias no seu WhatsApp! clique aqui
“Os termos que o Irã vazou para a imprensa de notícias falsas não têm nada a ver com os termos que foram acordados por escrito”, escreveu Trump. Segundo ele, as declarações iranianas sobre um acordo são “fracas e patéticas” e “não têm qualquer relação com a verdade”. O presidente não explicitou, na publicação, quais são os supostos termos falsos aos quais se referia.
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Trump também acusou o Irã de agir de má-fé nas negociações. “Com eles, não existe negociação de boa-fé”, declarou.
A manifestação ocorre após o Irã negar que o memorando de entendimento já tenha sido concluído. Mais cedo, a Guarda Revolucionária (IRGC) e fontes ligadas à equipe negociadora de Teerã afirmaram que o texto ainda depende de aprovação interna e desmentiram relatos de que a assinatura ocorreria no domingo, em Genebra. A agência estatal IRNA também afirmou que o rascunho em discussão não prevê qualquer concessão iraniana sobre o controle do Estreito de Ormuz nem o retorno às condições existentes antes da guerra.
O presidente americano ainda criticou um suposto ataque com drones contra embarcações indianas que deixavam o Estreito de Ormuz. Segundo Trump, a ação foi “completamente repelida” e é “totalmente inaceitável”. O republicano não apresentou detalhes adicionais sobre o incidente nem atribuiu formalmente a responsabilidade ao governo iraniano.
Na quinta (11), Trump afirmou que os pontos finais de um acordo já haviam sido aprovados por todas as partes envolvidas e anunciou o cancelamento de ataques militares planejados contra o Irã. Autoridades iranianas vêm, desde então, negando que exista um entendimento definitivo ou um cronograma para assinatura de qualquer acordo.
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