Espírito Santo

Último dia para se inscrever no ‘Prêmio Sebrae Mulher de Negócios’ 2026

As inscrições se encerram hoje!

Foto: Divulgação | Sebrae

O Prêmio Sebrae Mulher de Negócios é uma das mais importantes iniciativas de valorização do empreendedorismo feminino no Brasil. Há 20 anos, reconhece e dá visibilidade a mulheres empreendedoras que se destacam pela inovação, gestão, visão de futuro e pelo impacto econômico e social de seus negócios.

Receba as principais notícias no seu WhatsApp! clique aqui

Passo a passo da inscrição:

  1. Entre no site do prêmio, faça o login com sua conta do Sebrae e clique em “Inscreva-se”. Quem não tem conta, é só clicar em “Cadastre-se”.
  2. Preencha todas as informações solicitadas no formulário e clique em “Salvar e próximo”.
  3. Insira informações da sua empresa, respondendo a 10 perguntas do questionário (como funciona o seu negócio; como é o relacionamento da empresa com seus clientes, etc.). Cada resposta tem limite de até 2 mil caracteres.
  4. Por fim, a empreendedora pode gravar um vídeo de apresentação sobre o seu negócio com no máximo 2 minutos de duração. O envio do vídeo é opcional.

Leia também: Festa de São João de Muqui 2026 começa nesta sexta com shows e tradição

Como funciona?

Para participar o candidato deve:

  • 1° – inscrição gratuita: Inscrição gratuita nas categorias, Pequenos Negócios, Produtora Rural, MEl, Ciência e Tecnologia ou Negócios Internacionais;
  • 2° – validação: inscrições incompletas, fora do prazo ou irregulares serão desclassificadas. A empresa deve estar com as obrigações fiscais em dia.
  • 3° – Etapa Estadual: escolha de até cinco candidatas por estado e DF, sendo uma por categoria.
  • 4° – Etapa Regional: O júri avalia as candidatas, e apenas uma por categoria avança para a Etapa Nacional.
  • 5° – Etapa Nacional: As 35 vencedoras da Etapa Regional participam da premiação e são avaliadas por uma comissão nacional.
  • 6° – Vencedoras: escolha das 15 vencedoras nacionais: Ouro, Prata e Bronze em cada uma das 5 categorias disponíveis.

Premiação

Na categoria ouro o prêmio será de R$ 50 mil, o vencedor receberá uma capacitação pelo Empretec; custeio da participação presencial na Final Nacional; Missão técnica e mentoria online de 1 hora com especialista.

Na categoria Prata o prêmio será de R$ 30 mil; capacitação pelo Empretec; custeio da participação presencial na Final Nacional e missão técnica.

Na categoria Bronze o vencedor ganhará R$ 20 mil; capacitação pelo Empretec; custeio da participação presencial na Final Nacional e missão técnica.

Serviço

Prêmio Sebrae Mulher de Negócios 2026

Você no aquinoticias.com

Presenciou algo importante na sua cidade? Tem uma denúncia, reclamação ou um vídeo exclusivo? Sua sugestão pode virar notícia. Envie agora para o nosso WhatsApp: (28) 99991-7726

Publicitária com experiência em Marketing Político e Assessoria Parlamentar, atua na produção de matérias comerciais voltadas ao posicionamento de marca de empresas e serviços.

Assuntos:

EmpreendedorismoSebrae

2026 © Aqui Notícias - 50.269.814/0001-02

Desenvolvido por