Último dia para se inscrever no ‘Prêmio Sebrae Mulher de Negócios’ 2026
As inscrições se encerram hoje!
O Prêmio Sebrae Mulher de Negócios é uma das mais importantes iniciativas de valorização do empreendedorismo feminino no Brasil. Há 20 anos, reconhece e dá visibilidade a mulheres empreendedoras que se destacam pela inovação, gestão, visão de futuro e pelo impacto econômico e social de seus negócios.Receba as principais notícias no seu WhatsApp! clique aqui
Passo a passo da inscrição:
- Entre no site do prêmio, faça o login com sua conta do Sebrae e clique em “Inscreva-se”. Quem não tem conta, é só clicar em “Cadastre-se”.
- Preencha todas as informações solicitadas no formulário e clique em “Salvar e próximo”.
- Insira informações da sua empresa, respondendo a 10 perguntas do questionário (como funciona o seu negócio; como é o relacionamento da empresa com seus clientes, etc.). Cada resposta tem limite de até 2 mil caracteres.
- Por fim, a empreendedora pode gravar um vídeo de apresentação sobre o seu negócio com no máximo 2 minutos de duração. O envio do vídeo é opcional.
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Como funciona?
Para participar o candidato deve:
- 1° – inscrição gratuita: Inscrição gratuita nas categorias, Pequenos Negócios, Produtora Rural, MEl, Ciência e Tecnologia ou Negócios Internacionais;
- 2° – validação: inscrições incompletas, fora do prazo ou irregulares serão desclassificadas. A empresa deve estar com as obrigações fiscais em dia.
- 3° – Etapa Estadual: escolha de até cinco candidatas por estado e DF, sendo uma por categoria.
- 4° – Etapa Regional: O júri avalia as candidatas, e apenas uma por categoria avança para a Etapa Nacional.
- 5° – Etapa Nacional: As 35 vencedoras da Etapa Regional participam da premiação e são avaliadas por uma comissão nacional.
- 6° – Vencedoras: escolha das 15 vencedoras nacionais: Ouro, Prata e Bronze em cada uma das 5 categorias disponíveis.
Premiação
Na categoria ouro o prêmio será de R$ 50 mil, o vencedor receberá uma capacitação pelo Empretec; custeio da participação presencial na Final Nacional; Missão técnica e mentoria online de 1 hora com especialista.
Na categoria Prata o prêmio será de R$ 30 mil; capacitação pelo Empretec; custeio da participação presencial na Final Nacional e missão técnica.
Na categoria Bronze o vencedor ganhará R$ 20 mil; capacitação pelo Empretec; custeio da participação presencial na Final Nacional e missão técnica.
Serviço
Prêmio Sebrae Mulher de Negócios 2026
- Período de inscrições: 27 de abril a 19 de junho
- Regulamento e inscrição: https://sebrae.com.br/subsites/premio-sebrae-mulher-de-negocios
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