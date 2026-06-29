Veja a previsão do tempo para segunda-feira no Espírito Santo

A segunda-feira será marcada por sol entre poucas nuvens em grande parte do Espírito Santo. No entanto, os ventos úmidos vindos do mar ainda devem favorecer chuva rápida em alguns momentos do dia no litoral Nordeste capixaba.

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Nas demais regiões do Estado, a previsão indica tempo aberto, sem expectativa de chuva. Além disso, as temperaturas devem subir um pouco em todas as regiões capixabas.

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Na Grande Vitória, a segunda-feira será de sol entre poucas nuvens. Não há previsão de chuva para a região.

As temperaturas devem ficar um pouco mais elevadas em relação ao domingo, mantendo o tempo firme ao longo do dia.

Na Região Sul, o sol aparece entre poucas nuvens durante a segunda-feira. A previsão não indica chuva para o litoral nem para as áreas afastadas da costa.

Nas áreas menos elevadas e também nas áreas altas, as temperaturas tendem a subir um pouco.

Na Região Serrana, o tempo também fica estável. A segunda-feira será de sol entre poucas nuvens, sem previsão de chuva.

Mesmo nas áreas mais altas, a tendência é de elevação gradual das temperaturas ao longo do dia.

Na Região Norte, a previsão indica sol entre poucas nuvens e tempo firme nesta segunda-feira.

Diferente do domingo, quando ainda havia possibilidade de chuva rápida no início do dia, a segunda deve ser sem previsão de chuva na região.

Na Região Noroeste, o tempo fica aberto, com sol entre poucas nuvens e sem chuva.

As temperaturas também devem subir um pouco, especialmente nas áreas menos elevadas. Em Mantenópolis e Alto Rio Novo, a tendência é de tempo firme ao longo do dia.

Na Região Nordeste, os ventos úmidos vindos do mar podem provocar chuva rápida em alguns momentos do dia no litoral.

Nas áreas afastadas do litoral, a previsão indica sol entre poucas nuvens, sem chuva. Mesmo com a instabilidade no litoral, as temperaturas devem subir um pouco na região.