Veja onde o trânsito será interditado durante a Corrida de São Pedro
A Prefeitura de Cachoeiro de Itapemirim vai realizar, neste fim de semana, a 46ª Corrida de São Pedro. O evento abre oficialmente a programação da Festa de Cachoeiro 2026 e vai alterar o trânsito na região da Estação Ferroviária.Receba as principais notícias no seu WhatsApp! clique aqui
A principal mudança será a interdição fixa da via no entorno do Museu Ferroviário Domingos Lage, na antiga Estação Ferroviária. O bloqueio começa às 12h de sábado (20), para a montagem das estruturas das provas Kids e Adulto.
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A previsão é que a Prefeitura libere totalmente a via às 18h de domingo (21), após o encerramento da programação.
A Secretaria Municipal de Esporte, Lazer e Qualidade de Vida (Semesp) promove a competição. A corrida integra o calendário esportivo do município e reúne atletas, famílias e moradores em uma programação voltada ao esporte e à convivência.
Neste ano, a organização registrou cerca de 500 crianças na categoria Kids. As provas adultas de 5 km e 10 km somam aproximadamente 3 mil atletas inscritos. Ao todo, mais de 3.500 participantes devem movimentar o evento.
A programação começa no sábado (20), com a Corrida Kids. A concentração será às 15h. A largada está marcada para as 16h.
No domingo (21), os atletas das provas de 5 km e 10 km devem chegar ao local a partir das 6h. A largada será às 7h. Todas as atividades terão saída no Museu Ferroviário Domingos Lage.
Trânsito terá mudanças durante a corrida
A Prefeitura também fará intervenções pontuais no trânsito ao longo do percurso. As equipes vão liberar o fluxo de veículos de forma gradual, conforme a passagem dos corredores.
A medida busca garantir mais segurança aos participantes e reduzir os impactos na mobilidade urbana.
Além da interdição fixa na região da Estação Ferroviária, equipes de trânsito e segurança vão atuar em diferentes pontos do trajeto. Os profissionais vão orientar motoristas, corredores e pedestres durante a programação.
A corrida também terá reforço no monitoramento. O município vai utilizar o sistema de videomonitoramento para ampliar a segurança de atletas, condutores e moradores.
A Prefeitura orienta que motoristas e participantes respeitem a sinalização e sigam as orientações das equipes de apoio. As câmeras poderão ajudar na identificação de qualquer ocorrência fora da normalidade e permitir uma resposta mais rápida dos órgãos responsáveis.
Após as provas, atletas, familiares e espectadores poderão acompanhar uma programação especial de encerramento. O evento terá apresentação de DJ e grupo de pagode, em um momento de confraternização.
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