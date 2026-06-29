Veja que horas observar a Lua de Morango no Espírito Santo

A Lua de Morango poderá ser observada no Espírito Santo nesta segunda-feira (29), a partir do início da noite. O ponto máximo da lua cheia está previsto para ocorrer por volta das 20h58, no horário de Brasília.

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O fenômeno poderá ser visto a olho nu em todo o Estado, desde que as condições do tempo favoreçam a observação. Para acompanhar melhor, a orientação é procurar locais com céu limpo, pouca iluminação artificial e boa visibilidade do horizonte.

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Embora o auge da lua cheia esteja previsto para perto das 20h58, os capixabas já poderão observar a Lua de Morango no começo da noite, conforme ela aparecer no céu.

O melhor momento para ver e fotografar o fenômeno costuma ser logo após o surgimento da Lua no horizonte. Nesse período, ela pode parecer maior e mais brilhante por causa da posição no céu e da percepção visual do observador.

Lua não ficará rosa

Apesar do nome, a Lua de Morango não deve apresentar coloração rosa. O termo está ligado a tradições de povos indígenas da América do Norte, que associavam a lua cheia de junho ao período de colheita dos morangos.

Em algumas situações, a Lua pode aparecer com tons mais amarelados ou alaranjados quando está próxima ao horizonte. Isso ocorre por causa da interação da luz com a atmosfera, e não por mudança real na cor do satélite natural.

Para observar a Lua de Morango, não é necessário usar telescópio ou binóculo. A visualização pode ser feita a olho nu.

No entanto, quem quiser registrar imagens melhores deve escolher um local aberto, longe de prédios, árvores ou postes de iluminação. Também é importante acompanhar a previsão do tempo, já que nuvens podem atrapalhar a visibilidade.