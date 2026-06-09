Vereadores de Cachoeiro formalizam apoio a reeleição do governador Ricardo Ferraço

Dezesseis dos 19 vereadores da Câmara Municipal de Cachoeiro de Itapemirim declararam apoio à candidatura à reeleição do governador Ricardo Ferraço (MDB) para as eleições de outubro de 2026. A formalização do apoio ocorreu nesta terça-feira (9), após um encontro articulado na sede do Legislativo municipal.

Entre os que declararam apoio estão o presidente da Câmara Municipal, Alexandre Maitan (União Brasil), Alexandre de Itaóca (PSB), Arildo Boleba (PDT), Brás Zagotto É Bom (Podemos), João Machado (PDT), Léo Cabeça (PSDB), Marcos Coelho (PSB), Pastor Delandi Macedo (PSDB), Paulinho Careca (Podemos), Paulinho Motoboy (União Brasil), Ramon Silveira (PSDB), Renata Fiório (PP), Sandro Irmão (PDT), Thiago Neves (PSB), Vandinho da Padaria (PSDB) e Vitor Azevedo (Podemos).

Segundo os parlamentares, a decisão foi construída de forma coletiva e levou em consideração o alinhamento político e os investimentos realizados pelo Governo do Estado na região Sul capixaba.

“Essa é uma decisão dos vereadores. Alguns parlamentares não participaram do movimento por questões partidárias, mas mantêm um bom relacionamento e diálogo com o governador Ricardo Ferraço. Entendemos que, por ser do Sul do Estado e estar realizando um trabalho importante para o desenvolvimento da nossa região, ele precisa continuar à frente do Governo do Espírito Santo”, destacaram os vereadores.

O grupo representa aproximadamente 90% das cadeiras da Câmara Municipal. A articulação reúne parlamentares filiados ao PSDB, PP, União Brasil, Podemos, PDT e PSB, consolidando uma ampla base de apoio ao projeto de reeleição do governador no município.