Viana realiza mutirão de saúde com consultas e exames gratuitos

A Prefeitura de Viana realiza um mutirão de atendimentos na Policlínica do município, em Marcílio de Noronha. A ação reúne exames e consultas em diferentes especialidades, com atendimento das 8h às 17h.

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O mutirão oferece eletrocardiograma, dermatologia, mamografia, ginecologia e angiologia. Para receber atendimento e entrar na fila dos serviços, o morador deve solicitar a consulta.

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A Policlínica de Viana fica na Rua Campo Democrata, nº 108, em Marcílio de Noronha, Viana.

Confira o calendário dos atendimentos:

Eletrocardiograma: 22, 24, 25, 26 e 29 de junho.

Dermatologia: 23 e 26 de junho.

Mamografia: 24 e 26 de junho.

Ginecologia: 26 de junho; 3, 10, 24 e 31 de julho.

Angiologia: 23 e 30 de junho.

A orientação da Prefeitura é que o paciente informe a UBS ou o agente de saúde caso não possa comparecer. Dessa forma, outra pessoa poderá receber o atendimento.