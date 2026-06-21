Festival gratuito une infância, cultura e natureza no Caparaó Capixaba

O centro cultural Armazém Multiverso, localizado na vila de Patrimônio da Penha, em Divino de São Lourenço, será palco da segunda edição do Festival Imaginário Sementes Livres, que acontece de 26 a 28 de junho. Com programação gratuita, o evento reúne arte, educação, cultura e natureza em uma proposta voltada à primeira infância.

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A iniciativa promove experiências de criação, descoberta e convivência, reconhecendo as crianças como sujeitos de cultura, capazes de imaginar, criar e transformar o mundo. Ao mesmo tempo, busca fortalecer o sentimento de pertencimento ao território e estimular a responsabilidade coletiva pela preservação ambiental.

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O 2º Festival Sementes Livres é realizado pelo Armazém Multiverso, pela Associação Permacultural Jacutinga e pela Secretaria da Cultura (Secult), com recursos do Funcultura, por meio do Edital de Diversidade Cultural.

Além das atividades realizadas no Armazém Multiverso, a programação inclui cortejos com brincantes pelas ruas de Patrimônio da Penha e da comunidade de Limo Verde. Ao longo do festival, serão promovidas ações como cafés da manhã compartilhados, cortejos culturais, almoços coletivos preparados com e para as crianças, oficinas de arte, saúde, natureza e criatividade, sessões de cinema e diversas outras vivências.

A proposta é conectar as crianças aos saberes do território, permitindo que aprendam por meio do plantio, da culinária, da observação, das brincadeiras e da experimentação livre. Mais do que ensinar sobre meio ambiente, o Sementes Livres busca despertar a imaginação, o pertencimento e o compromisso com o cuidado da natureza, fortalecendo desde a infância os vínculos entre cultura, biodiversidade e comunidade.

As atividades são desenvolvidas por uma equipe de arte-educadores locais, reunindo profissionais e mestres com conhecimentos em agroecologia, sementes crioulas, agrofloresta, saúde física e mental, artes manuais, costura, pintura, tecelagem, artesanato, artes visuais e música. Todos possuem experiência no trabalho educativo e no diálogo com crianças.

Também integrarão esse processo formativo adolescentes e jovens bolsistas do LAB Armazém – Escola de Artes e Tecnologias, que atuarão como monitores e aprendizes. Eles acompanharão as atividades, apoiarão as crianças e vivenciarão uma experiência prática de educação, cultura, cuidado e transmissão de conhecimentos entre gerações.

Dez anos depois

O Festival Imaginário Sementes Livres realizou sua primeira edição em 2016, em Vitória, como uma experiência voltada à valorização da infância, da criatividade e da relação sensível entre crianças e natureza. Reunindo famílias, educadores, artistas, agricultores e moradores, o encontro promoveu oficinas, brincadeiras, vivências e atividades culturais que fortaleceram os vínculos comunitários e estimularam novas formas de aprendizagem por meio da experimentação e do brincar.

Dez anos depois, o festival retorna em uma nova configuração, ampliando seu olhar para a preservação da Mata Atlântica. A escolha do Caparaó Capixaba, às margens do Parque Nacional do Caparaó, reforça essa proposta, já que a região abriga uma das áreas mais ricas em biodiversidade do Espírito Santo. O evento também valoriza os saberes tradicionais do campo, mantendo uma programação especialmente pensada para crianças e suas famílias.

A valorização das sementes crioulas, que inspiram o nome do projeto, dialoga diretamente com a preservação da Mata Atlântica. Ambas representam formas de resistência diante da homogeneização dos sistemas alimentares e da perda acelerada da biodiversidade. Essas sementes guardam diversidade genética, sabores, histórias familiares e conhecimentos ancestrais fundamentais para a construção de um futuro mais resiliente diante das mudanças climáticas.

O projeto também busca reconhecer e dar visibilidade ao protagonismo das mulheres agricultoras, extrativistas, cozinheiras, educadoras, artesãs e guardiãs de sementes que, diariamente, mantêm vivos os conhecimentos relacionados ao cultivo da terra, ao preparo dos alimentos e ao cuidado com a vida.

Sobre o Armazém Multiverso

O Armazém Multiverso é um centro cultural rural localizado na Serra do Caparaó que articula arte, memória, educação, cultura alimentar, cinema, juventude, preservação das águas e regeneração territorial. O espaço é reconhecido como Ponto de Cultura pelo Ministério da Cultura e pela Secretaria da Cultura (Secult), além de ser certificado como Ponto de Memória pelo Instituto Brasileiro de Museus (Ibram).

O centro cultural existe desde 2018, inicialmente funcionando em um imóvel alugado. Em 2021, a Associação Permacultural Jacutinga do Caparaó, responsável pela gestão do Armazém Multiverso, recebeu a cessão de um terreno de 400 metros quadrados, localizado a cerca de um quilômetro do centro de Patrimônio da Penha. A área fica no início da Estrada-Parque, rota turística reivindicada pelas comunidades da região como alternativa sustentável de acesso ao território.

A partir disso, integrantes da associação, profissionais parceiros e moradores da comunidade realizaram a desmontagem de um antigo armazém beneficiador de café, localizado em Santa Marta e desativado há mais de quatro décadas. A estrutura foi reconstruída no novo terreno e passou a sediar o Armazém Multiverso, oferecendo amplos espaços internos e externos para atividades culturais e comunitárias.

Atualmente, o centro cultural conta com salão multiuso, cafeteria, Sala de Memórias — que abriga a antiga máquina de beneficiamento de café do armazém original —, sala de cinema e uma ampla área ao ar livre. O espaço também recebe regularmente as atividades do Lab Artes, que atende 23 jovens bolsistas da região, além de exibições de filmes, aulas de yoga, cursos, oficinas, exposições, laboratórios criativos, festivais e visitas de escolas e grupos diversos.

Com essa atuação, o Armazém Multiverso se consolidou como uma referência em espaço cultural multiuso e multilinguagens não apenas para o Caparaó, mas para todo o Espírito Santo.

Servço

AGENDA CULTURAL

2º Festival Sementes Livres**

Data: 26, 27 e 28 de junho

Local: Armazém Multiverso (ES-190, Estrada-Parque, Patrimônio da Penha) e comunidades de Patrimônio da Penha e Limo Verde, em Divino de São Lourenço (ES)

Sexta-feira, 26 de junho

Preparando o Ninho

O primeiro dia será dedicado aos adultos que constroem o festival. O momento será voltado à preparação coletiva dos espaços, à montagem das instalações, à organização das oficinas e à ambientação dos percursos que receberão as crianças nos dias seguintes. A proposta é organizar aprendendo, construir compartilhando experiências, fazer refletindo e preparar o ninho que acolherá as infâncias durante todo o encontro.

Sábado, 27 de junho

9h – Café da manhã compartilhado

Na Feira Livre de Patrimônio da Penha.

Em seguida, cortejo pelas ruas da vila, convidando moradores e visitantes a integrarem o festival.

12h às 14h – Brincando de Comidinha

Um grande almoço de chão no Armazém Multiverso, preparado com e para as crianças. Uma experiência prática para aprender a acender o fogo, compreender os processos do cozinhar e descobrir a alimentação como espaço de convivência, autonomia e criação.

14h – Estações Livres de Experimentação

O Armazém se transforma em um grande território de descobertas, com oficinas de arte, saúde, natureza e criatividade distribuídas em diferentes ambientes.

As crianças poderão circular livremente entre as estações, experimentar sem a obrigação de concluir uma atividade, observar, participar por alguns minutos ou permanecer o tempo que desejarem.

16h – Sessão de Cinema Sementes Livres

Exibição de filmes para crianças, acompanhada de pipoca e uma bebida quentinha para compartilhar.

17h – Encerramento das atividades do dia

Domingo, 28 de junho

9h – Café da manhã compartilhado

Na comunidade de Limo Verde.

Na sequência, cortejo pela vila, celebrando o encontro entre infância, cultura e natureza.

12h às 14h – Brincando de Comidinha

Almoço de chão preparado com e para as crianças, fortalecendo o aprendizado coletivo sobre o fogo, os alimentos e os processos do cozinhar.

14h – Estações Livres de Experimentação

Oficinas de arte, saúde, natureza e criatividade distribuídas pelos diferentes espaços do Armazém Multiverso, incentivando a livre circulação, a curiosidade e o aprendizado pela experiência.

As atividades ocuparão o salão, a sala superior, a Sala de Memórias, a cozinha, a varanda, o jardim e os espaços próximos ao lago.

16h – Sessão Cinema Sementes Livres

Exibição de filmes infantis acompanhada de pipoca e uma bebida quentinha.

17h – Celebração de despedida e encerramento do 2º Festival Imaginário Sementes Livres.