Vídeo: queda de helicópteros deixa seis mortos

Seis pessoas morreram na manhã deste domingo (14) após a colisão entre dois helicópteros. De acordo com o Corpo de Bombeiros, o acidente ocorreu no Recreio dos Bandeirantes, no Rio de Janeiro. Todas as vítimas eram tripulantes das aeronaves.

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Os dois helicópteros caíram dentro de um estacionamento de uma concessionária da BYD. Após a queda, um incêndio se espalhou e atingiu pelo menos 20 veículos que estavam no local.

As equipes de emergência atuaram para conter as chamas, que foram controladas ainda durante a manhã.

O Corpo de Bombeiros mobilizou cerca de 45 militares e 15 viaturas para o atendimento. As ações contaram com o apoio do Destacamento de Bombeiros Militar (DBM), do Grupo de Operações Especiais (GOEsp) e da Coordenadoria de Veículos Aéreos Não Tripulados, que auxiliou no monitoramento da área.