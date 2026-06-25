Cultura

Vila Rock Festival abre inscrições para novas bandas

As inscrições são gratuitas e podem ser feitas até o dia 1º de julho.

Vila Rock Festival
Foto: Freepik

A Secretaria de Cultura da Prefeitura de Vila Velha abriu inscrições para novas bandas se apresentarem no palco do Vila Rock Festival, evento que vai acontecer no Parque da Prainha, de 3 a 5 de junho. 

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As inscrições são gratuitas e podem ser feitas até o dia 1º de julho, por meio de formulário online. A proposta é dar espaço para artistas em início de carreira mostrarem seu trabalho ao público. As inscrições podem ser feitas no link.

Segundo o regulamento, podem participar bandas ou artistas solo de rock e seus derivados que não tenham contrato com grandes gravadoras e que tenham lançado, no máximo, um álbum profissional. O repertório deve ter pelo menos 50% de músicas autorais.

Para se inscrever, é necessário enviar duas músicas autorais, um vídeo de apresentação ao vivo e um portfólio com informações do artista, como release, fotos e dados técnicos.

Serão selecionados dois projetos para se apresentar no festival. A seleção será feita pela curadoria do evento, que vai avaliar critérios como originalidade, execução musical e presença de palco. A participação não prevê pagamento, sendo voltada à divulgação dos artistas.

Vila Rock Festival

O Vila Rock Festival é uma realização da Prefeitura de Vila Velha e acontecerá nos dias 3, 4 e 5 de julho, no Parque da Prainha, com apresentações de artistas locais e nacionais, como Titãs, IRA!, Mukeka di Rato e Dead Fish. A programação, inteiramente gratuita, está organizada em três dias temáticos, reunindo diferentes estilos e gerações, homenageando o mês dedicado ao Rock and Roll (Confira a programação completa no final desta matéria). Confira aqui o regulamento.

Programação Vila Rock Festival

Sexta-feira – 3 de julho

Abertura e intervalos: DJ Ralph Pitanga

  • 17h – Palco Aberto (40min)
  • 18h – Palco Aberto (40min)
  • 19h – Sheep e Parafina
  • 21h30 – IRA!

Sábado – 4 de julho

Abertura e intervalos: Baile Disco Voador – Especial Rock

  • 15h30 – Pink Flaming
  • 17h30 – Letal
  • 19h30 – Dona Fran
  • 21h50 – Titãs

Domingo – 5 de julho

Abertura e intervalos: DJ Kain + PV

  • 14h – Orquestra Vila Velha Rock
  • 15h30 – Intóxicos
  • 17h – Estado de Sítio convida Bujiu
  • 19h – Mukeka di Rato
  • 21h – Dead Fish

Evento

Vila Rock Festival

  • Data: 3 a 5 de julho
  • Local: Parque da Prainha, Vila Velha
  • Entrada gratuita

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