Vila Rock Festival abre inscrições para novas bandas
As inscrições são gratuitas e podem ser feitas até o dia 1º de julho.
A Secretaria de Cultura da Prefeitura de Vila Velha abriu inscrições para novas bandas se apresentarem no palco do Vila Rock Festival, evento que vai acontecer no Parque da Prainha, de 3 a 5 de junho.Receba as principais notícias no seu WhatsApp! clique aqui
As inscrições são gratuitas e podem ser feitas até o dia 1º de julho, por meio de formulário online. A proposta é dar espaço para artistas em início de carreira mostrarem seu trabalho ao público. As inscrições podem ser feitas no link.
Segundo o regulamento, podem participar bandas ou artistas solo de rock e seus derivados que não tenham contrato com grandes gravadoras e que tenham lançado, no máximo, um álbum profissional. O repertório deve ter pelo menos 50% de músicas autorais.
Para se inscrever, é necessário enviar duas músicas autorais, um vídeo de apresentação ao vivo e um portfólio com informações do artista, como release, fotos e dados técnicos.
Serão selecionados dois projetos para se apresentar no festival. A seleção será feita pela curadoria do evento, que vai avaliar critérios como originalidade, execução musical e presença de palco. A participação não prevê pagamento, sendo voltada à divulgação dos artistas.
Vila Rock Festival
O Vila Rock Festival é uma realização da Prefeitura de Vila Velha e acontecerá nos dias 3, 4 e 5 de julho, no Parque da Prainha, com apresentações de artistas locais e nacionais, como Titãs, IRA!, Mukeka di Rato e Dead Fish. A programação, inteiramente gratuita, está organizada em três dias temáticos, reunindo diferentes estilos e gerações, homenageando o mês dedicado ao Rock and Roll (Confira a programação completa no final desta matéria). Confira aqui o regulamento.
Programação Vila Rock Festival
Sexta-feira – 3 de julho
Abertura e intervalos: DJ Ralph Pitanga
- 17h – Palco Aberto (40min)
- 18h – Palco Aberto (40min)
- 19h – Sheep e Parafina
- 21h30 – IRA!
Sábado – 4 de julho
Abertura e intervalos: Baile Disco Voador – Especial Rock
- 15h30 – Pink Flaming
- 17h30 – Letal
- 19h30 – Dona Fran
- 21h50 – Titãs
Domingo – 5 de julho
Abertura e intervalos: DJ Kain + PV
- 14h – Orquestra Vila Velha Rock
- 15h30 – Intóxicos
- 17h – Estado de Sítio convida Bujiu
- 19h – Mukeka di Rato
- 21h – Dead Fish
Evento
Vila Rock Festival
- Data: 3 a 5 de julho
- Local: Parque da Prainha, Vila Velha
- Entrada gratuita
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