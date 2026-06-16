Vila Velha abre 800 vagas para castração gratuita de cães e gatos

A Prefeitura de Vila Velha e o Governo do Estado realizam, de 20 a 28 de junho, a Semana do Bem-Estar Animal, com atendimentos na Grande Terra Vermelha e no Parque da Prainha. A programação inclui castração, vacinação, cadastro de animais e adoção (cães e gatos).

Receba as principais notícias no seu WhatsApp! clique aqui

As inscrições para castração estão abertas e podem ser feitas no site ou Clicando Aqui, a partir desta segunda-feira (15), até o preenchimento das vagas disponíveis.

Leia também: Feira do ‘É o Bicho!’ promove adoção de cães e gatos em Viana

Estão disponibilizadas 800 vagas para castração de cães e gatos, destinadas a moradores da cidade e protetores de animais já cadastrados no município. Importante ressaltar, após o cadastro feito, ele passará por uma triagem. Uma vez aprovado, a Prefeitura irá direcionar onde será feito a castração do animal.

O procedimento nos pets será feita no carretão da Unidade Avançada de Atendimento Anival, a partir do próximo sábado (20), no campo do Normilhão, na Grande Terra Vermelha, e no domingo (21), no Parque da Prainha. Entre os dias 22 e 24, o atendimento retorna ao Normilhão, e de 25 a 28 de junho ocorre na Avenida Califórnia, em Barramares.

A vacinação não exige inscrição e será realizada conforme a disponibilidade de doses, desde que os animais estejam saudáveis. Para atendimento, é necessário apresentar documento com foto do responsável e, se houver, a carteira de vacinação do animal.

Serviço

Semana do Bem-Estar Animal de Vila Velha

Data: 20 a 28 de junho

Locais

Campo do Normilhão (Grande Terra Vermelha)

Parque da Prainha

Av. Califórnia, 695, Barramares

Inscrição para castração

http://www.vilavelha.es.gov.br/ouvidoria (a partir de 15 de junho)

Serviços