Vila Velha capacita agentes para uso da moderna Taser 10

A Guarda Municipal de Vila Velha dará mais um importante passo no processo de modernização de seus equipamentos nestas terça (2) e quarta-feira (3). Os agentes participarão do treinamento prático para utilização das novas armas de menor potencial ofensivo Taser 10, recentemente adquiridas pela Prefeitura de Vila Velha.

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A capacitação será realizada no Centro de Operações de Vila Velha (COVV), no bairro Novo México, sede da Guarda Municipal, e contará com instruções ministradas por Hallison Pontes, representante da própria fabricante do equipamento. Antes desta etapa presencial, os agentes já concluíram a formação teórica em ambiente virtual, cumprindo os requisitos necessários para a habilitação operacional.

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Taser 10

A Taser 10 é considerada a mais avançada arma de condução de energia do mundo, representando um dos mais modernos recursos disponíveis para as forças de segurança. O equipamento foi desenvolvido para incapacitar temporariamente indivíduos por meio da interrupção neuromuscular, permitindo uma atuação mais segura e eficiente em ocorrências que exigem o uso progressivo da força.

A Taser 10 permite atuação à distância, possui maior alcance e múltiplos disparos sem necessidade de troca imediata de cartucho, ampliando a capacidade de resposta dos agentes em campo.

A Prefeitura de Vila Velha adquiriu 67 unidades da Taser 10, tornando a Guarda Municipal de Vila Velha a primeira guarda municipal do Brasil e a primeira instituição de segurança pública do Espírito Santo a contar com esse modelo. O investimento foi de R$ 1.162.282,30, proveniente de emenda federal.

Segurança

O prefeito Arnaldinho Borgo destacou a importância do investimento para a segurança pública municipal.

“Estamos investindo em tecnologia, estrutura e, principalmente, nas pessoas. A entrega desses equipamentos representa mais proteção para os nossos agentes e para a população. É um avanço significativo que reforça o compromisso da gestão com uma cidade mais segura”, afirmou.

A comandante da Guarda Municipal de Vila Velha, Landa Marques, ressaltou que a capacitação é fundamental para garantir a correta utilização dos novos equipamentos.

“O treinamento é uma etapa indispensável para que nossos agentes estejam plenamente preparados para utilizar essa tecnologia de forma segura, técnica e responsável. A Taser 10 representa um grande avanço operacional, oferecendo mais recursos para preservar vidas e reduzir riscos em situações de crise”, destacou.

O secretário municipal de Defesa Social e Trânsito, Rogério Gomes, destacou que a chegada da nova tecnologia fortalece a atuação operacional da corporação.

“Esses armamentos ampliam a capacidade de resposta dos agentes em ocorrências de maior risco, garantindo uma atuação mais segura, técnica e proporcional. Estamos oferecendo aos nossos agentes mais uma alternativa de atuação, priorizando a preservação da vida e o uso progressivo da força. É um ganho importante tanto para os profissionais quanto para a sociedade”, afirmou.

As armas foram entregues oficialmente à Guarda Municipal no dia 31 de março, durante a solenidade de formatura dos novos agentes realizada na Escola de Aprendizes-Marinheiros do Espírito Santo. Com a conclusão do treinamento prático, os agentes estarão aptos para reforçar as ações de segurança preventiva e operacional desenvolvidas pela corporação em todo o município.