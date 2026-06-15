Vitor de Angelo inicia agenda no Sul com palestras para educadores

Secretário estadual de Educação no Governo Casagrande, Vitor de Angelo inicia nesta terça-feira (16) uma série de palestras e agendas no Sul do Estado. A primeira atividade do pré-candidato a deputado federal é uma apresentação para servidores da Secretaria de Educação de Cachoeiro de Itapemirim sobre Gestão Escolar com ênfase nos resultados. A atividade será realizada a partir das 9h no CECAPEB. A agenda de Vitor no Município contempla também visitas às escolas Prof. Athayr Cagnin e Sirda Rocha dos Santos.

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Na quarta-feira (17) o ex-secretário ministra palestra em Jerônimo Monteiro para servidores da Secretaria de Educação daquele município, às 9h, na sede da pasta. O tema da apresentação é Educação Pública de qualidade: desafios e caminhos nas redes municipais – com foco em equidade, acesso e melhoria contínua da aprendizagem.

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Vitor de Angelo acredita que o diálogo e troca de experiências com a comunidade escolar é fundamental para a formulação de políticas públicas e destaca o objetivo de ajudar os educadores dos municípios do Sul do Estado a construírem uma educação pública com cada vez mais qualidade para os capixabas.

“A proposta é compartilhar um pouco com os educadores da nossa experiência como secretário de Educação do Governo Casagrande entre 2019 e 2026, período em que o Espírito Santo teve muitos bons resultados. Dentre eles, o melhor Ensino Médio do Brasil, as melhores notas de redação do Enem, além de ter se destacado como um dos estados que mais alfabetiza as crianças na idade adequada, conquistando pela segunda vez o Selo Ouro do Ministério da Educação neste ano”, salienta o pré-candidato a deputado federal.

Atílio Vivácqua, Mimoso do Sul e Muqui

Ainda na quarta-feira Vitor de Angelo se desloca para Atílio Vivácqua, onde faz palestra às 16h30 para servidores da Secretaria Municipal de Educação sobre Os desafios da educação e a importância dos resultados. A atividade ocorre no Cerimonial Rose Noivas.

Já na quinta-feira (18) o ex-secretário estadual de Educação ministra palestra em Muqui com o tema A apropriação dos resultados das avaliações externas. A agenda está marcada para 9h, na Câmara de Vereadores. Na parte da tarde, Vitor de Angelo se desloca para Mimoso do Sul, onde faz apresentação para profissionais da Educação sobre Gestão baseada em evidências. A palestra será realizada às 14h, na Secretaria Municipal de Educação.

Sobre Vitor de Angelo

Vitor de Angelo presidiu o Conselho Nacional de Secretários de Educação (Consed) entre 2022 e 2025 e conduziu a expansão de programas transformadores da rede estadual capixaba, como as escolas em Tempo Integral. Vitor é doutor em Ciências Sociais, com pós-doutorado em Sociologia Política. Foi professor da Universidade Vila Velha, onde recebeu o título de Doutor Honoris Causa em 2023.