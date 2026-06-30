Vitor de Angelo inicia ciclo de palestras sobre educação no Litoral Sul do ES

O ex-secretário estadual de Educação Vitor de Angelo inicia, nesta terça-feira (30), uma agenda de palestras no Litoral Sul Capixaba. A programação vai abordar gestão escolar, planejamento, liderança e resultados educacionais.

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A primeira atividade acontece às 9h, no auditório da Escola Irmã Terezinha Godoy de Almeida. O tema da apresentação será “Educação que transforma: liderança, aprendizagem e gestão colaborativa para garantir o direito de aprender”.

Ainda nesta terça-feira, Vitor segue para Alfredo Chaves. No município, ele se reúne com educadores às 15h, na Secretaria Municipal de Educação.

A programação continua na quarta-feira (1º), em Rio Novo do Sul. A palestra será voltada para pedagogos e gestores escolares, com o tema “Organização, produtividade, comprometimento e melhoria do desempenho do serviço público”. O encontro ocorre às 9h, no CRAS.

Diálogo com educadores

Segundo Vitor de Angelo, a troca de experiências com a comunidade escolar contribui para fortalecer as políticas públicas de educação. Ele defende que o diálogo com os profissionais da área ajuda os municípios a avançarem na construção de uma educação pública com mais qualidade.

“A proposta é compartilhar um pouco com os educadores da nossa experiência como secretário de Educação do Governo Casagrande entre 2019 e 2026, período em que o Espírito Santo teve muitos bons resultados. Dentre eles, o melhor Ensino Médio do Brasil, as melhores notas de redação do Enem, além de ter se destacado como um dos estados que mais alfabetiza as crianças na idade adequada, conquistando pela segunda vez o Selo Ouro do Ministério da Educação neste ano”, afirmou.

Agenda em Iconha e Marataízes

Na quinta-feira (2), Vitor de Angelo segue para Iconha, no Sul do Estado. A palestra será realizada às 9h, no Espaço Cultural Zoé Rodrigues Misságia, para servidores da Secretaria Municipal de Educação. O tema será “Gestão Educacional para uma geração futura”.

Já na sexta-feira (3), a programação chega a Marataízes. A agenda está marcada para 18h e terá como tema “Avaliar para intervir: direito à aprendizagem com equidade”.

Quem é Vitor de Angelo

Vitor de Angelo foi secretário estadual de Educação entre 2019 e 2026, durante o Governo Casagrande. Ele também presidiu o Conselho Nacional de Secretários de Educação (Consed) entre 2022 e 2025.

Durante sua passagem pela Secretaria de Estado da Educação, participou da expansão de programas da rede estadual, como as escolas em Tempo Integral.

Vitor é doutor em Ciências Sociais, tem pós-doutorado em Sociologia Política e atuou como professor da Universidade Vila Velha, instituição pela qual recebeu o título de Doutor Honoris Causa em 2023. Ele também é pré-candidato a deputado federal.