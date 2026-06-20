Vitória terá serviços gratuitos de saúde, cidadania e esporte neste sábado

Moradores de Vitória terão acesso a uma série de serviços gratuitos neste sábado (20), durante a Ação Social Global promovida pela Loja Maçônica da Ilha de Santa Maria. O evento, que acontece a partir das 8h, contará com a participação de diversas secretarias municipais, levando cidadania, segurança, saúde e assistência diretamente à população.

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A iniciativa reúne ações das secretarias de Assistência Social (Semas), Cidadania, Direitos Humanos e Trabalho (Semcid), Saúde (Semus), Esportes e Lazer (Semesp), além da Guarda Civil Municipal (GCMV), com atendimentos voltados ao público geral.

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O Cabide Solidário, realizado pela Semcid, estará no evento com distribuição gratuita de roupas, além de orientações sobre atendimentos no Centro de Referência de Atendimento à Mulher em Situação de Violência (Cramsv).

A população também poderá buscar informações sobre oportunidades do programa Jovem Aprendiz, inscrições em cursos gratuitos de qualificação profissional, emissão de segunda via de certidões e atendimento do Procon Vitória, com orientações ao consumidor e distribuição de material informativo.

A Guarda de Vitória participará com o grupamento Guarda Cidadã, promovendo atividades educativas e lúdicas para todas as idades. Entreas ações estão: pintura de rosto, tapete de transitolândia e os óculos de simulação de embriaguez, reforçando a importância do respeito às leis de trânsito e da convivência segura.

Na área da saúde, a Semus realizará vacinação, testes rápidos para Infecções Sexualmente Transmissíveis (ISTS) e orientações de saúde bucal, com distribuição de kits de higiene. As ações têm como foco a prevenção de doenças e o cuidado integral com a população.

Já a Secretaria de Assistência Social fará orientações sobre educação alimentar e nutricional pelo Restaurante Popular de Vitória, além de informações sobre os critérios de acesso ao espaço e realização de cadastros para o serviço.

O Centro de Referência de Assistência Social (Cras) realizará acolhida, atendimentos e encaminhamentos, enquanto a Coordenação de Transferência de Renda e Benefícios (CTRB) fará atendimentos relacionados ao CadÚnico, com verifição e orientações sobre o cadastro. Haverá ainda atividades do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos, com orientação de inserção e apresentações culturais.

A Semesp estará presente com a 17ª edição do Esporte por Vitória, evento que é realizado mensalmente em diferentes pontos da cidade. Neste mês de junho, a ação conta com as modalidades futebol society, futmesa e basquete 3×3. Para a diversão ficar ainda mais completa, haverá técnicos presentes para auxiliar as mini partidas com as crianças presentes.

A Ação Social Global reforça o compromisso da Prefeitura de Vitória em ampliar o acesso da população a serviços essenciais, promovendo inclusão social, cidadania e qualidade de vida.

Serviço

Ação Social Global da Loja Maçônica da Ilha de Santa Maria