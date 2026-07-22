50% dos CLTs vivem com 1 salário mínimo: como render mais?

Um levantamento realizado pela meutudo em janeiro deste ano mostra que metade dos entrevistados vive hoje com até 1 salário mínimo por mês. O dado ajuda a explicar por que, para tanta gente, fechar as contas no fim do mês é tão difícil, mesmo com o salário em dia.

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A seguir, confira por que o salário não rende mesmo quando as contas parecem sob controle, e o que já pode ser colocado em prática para render mais, mesmo com uma renda apertada.

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A realidade financeira dos CLTs no Brasil atual

A datatudo perguntou a trabalhadores CLT, no blog da meutudo, como está a renda hoje, e o resultado confirma que viver com o orçamento no limite é o cenário da maioria: 50% dos entrevistados vivem com até 1 salário mínimo.

Esse aperto fica ainda mais evidente quando se olha para a estrutura dessa renda.

Na mesma pesquisa, 59% dependem exclusivamente do salário CLT, sem nenhuma fonte extra, e em 68% dos lares é uma única pessoa quem sustenta a casa inteira.

Ou seja, além de curto, o dinheiro geralmente vem de uma fonte só, o que deixa qualquer imprevisto pesando ainda mais no orçamento.

O cenário faz ainda mais sentido quando comparado ao custo de vida real. De acordo com o Departamento Intersindical de Estatística e Estudos Socioeconômicos (Dieese), o salário mínimo necessário para sustentar uma família de quatro pessoas chegou a R$ 7.892,55 em maio de 2026, quase cinco vezes o valor do salário mínimo vigente (R$ 1.640,00).

Quem vive com 1 salário mínimo não está gerindo mal o dinheiro, está tentando cobrir uma conta que, na prática, não fecha.

Como organizar o orçamento quando o salário é curto

Antes de cortar qualquer coisa, é preciso saber para onde o dinheiro está indo de fato. Por isso, o primeiro passo é separar os gastos fixos, como aluguel, contas e transporte, do que sobra depois deles, para identificar com precisão qual é a margem real de manobra no mês.

Vale lembrar que essa dificuldade não depende de ter ou não dependentes: na mesma pesquisa datatudo, 47% dos entrevistados não têm filhos nem dependentes financeiros, e mesmo assim relatam dificuldade em fechar as contas.

Isso ajuda a explicar por que 58% enfrentam algum grau de instabilidade financeira, seja porque a situação poderia estar melhor (30%), seja porque já existem pendências em aberto (28%). Organizar o orçamento é o primeiro passo para sair deste grupo.

Durante 30 dias, anote cada gasto, sem exceção, mesmo os pequenos. É nesse período que costumam aparecer os “vazamentos” do orçamento: tarifas bancárias, assinaturas esquecidas, juros de parcelamentos antigos que já deveriam ter acabado.

Só esse exercício já costuma liberar espaço real no orçamento, sem cortar nada essencial.

Como os juros altos consomem parte da renda mensal

Entre as linhas de crédito mais comuns, o rotativo do cartão e o cheque especial têm os juros mais altos do mercado.

Segundo o Banco Central do Brasil (BCB), por exemplo, a taxa do rotativo do cartão ultrapassou 400% ao ano em 2026, e o cheque especial, mesmo com o teto regulatório de 8% ao mês em vigor desde 2020, ainda soma mais de 130% ao ano quando os juros compostos se acumulam ao longo de 12 meses.

Na prática, isso significa que uma dívida de R$ 3.000,00 no rotativo pode praticamente dobrar de tamanho em poucos meses.

A mesma dívida, convertida numa linha com desconto em folha, cresce numa fração disso: conforme o Ministério do Trabalho e Emprego (MTE), a taxa média do consignado privado ficou em 3,2% ao mês em 2026, bem abaixo dos mais de 15% ao mês do crédito pessoal comum.

A diferença existe porque o risco de inadimplência cai quando o pagamento sai direto da folha, e esse risco menor se traduz em juro menor para quem toma o crédito.

Para quem tem carteira assinada, uma saída econômica é trocar a dívida do cartão por um empréstimo consignado CLT, descontado direto na folha e com juros menores.

A vantagem fica clara com um exemplo simples: numa dívida de R$ 3.000, o rotativo do cartão, com juros acima de 400% ao ano, pode praticamente dobrar o saldo em poucos meses.

A mesma dívida levada para o consignado, a uma taxa média de mercado de 3,2% ao mês (a mesma citada mais acima, fonte MTE), soma pouco mais de 45% ao ano, quase dez vezes menos.

Na prática, é trocar uma dívida que cresce rápido demais por uma parcela previsível, que cabe no orçamento

Diferente do modelo antigo, que dependia de convênio prévio entre empregador e banco, essa modalidade hoje pode ser contratada diretamente pelo trabalhador, o que agiliza bastante o processo.

Por exemplo, a meutudo — fintech que a BTG Pactual anuncia adquiriu 48% em 2026 — opera esse modelo de contratação de consignado para o público CLT. Ou seja, ter um banco desse porte é o tipo de indicativo que dá mais segurança às contratações online.

Hábitos que ajudam o salário a render mais

Com o orçamento organizado e os juros mais altos sob controle, alguns hábitos simples ajudam o salário a render mais, mesmo sem aumento de renda:

Quite a dívida mais cara primeiro: comece pela que cobra o juro mais alto, geralmente o rotativo do cartão, antes de correr atrás das outras.

comece pela que cobra o juro mais alto, geralmente o rotativo do cartão, antes de correr atrás das outras. Reserve uma quantia fixa assim que o salário cair: mesmo pequena, ela evita que o dinheiro se dilua em gastos do dia a dia antes de qualquer decisão consciente.

mesmo pequena, ela evita que o dinheiro se dilua em gastos do dia a dia antes de qualquer decisão consciente. Renegocie contas fixas: plano de internet, celular e seguros costumam ter mais espaço de negociação do que parece, principalmente para quem já é cliente há algum tempo.

plano de internet, celular e seguros costumam ter mais espaço de negociação do que parece, principalmente para quem já é cliente há algum tempo. Use renda extra para abater dívida, não para gastar: vendas lideram como principal fonte de renda extra entre os entrevistados da pesquisa datatudo (34%).

Essa primeira dica segue o chamado método avalanche de quitação de dívidas, que prioriza sempre o maior juro primeiro.

Existe também o método bola de neve, que começa pela menor dívida para gerar uma sensação de progresso mais rápida.

O estudo ‘Can Small Victories Help Win the War? Evidence from Consumer Debt Management‘ (em português, traduzido para ‘Pequenas vitórias podem ajudar a vencer a guerra? Evidências da gestão de dívidas do consumidor’), de David Gal e Blakeley McShane, publicado no Journal of Marketing Research em 2012, mostrou que concentrar o pagamento numa única dívida por vez aumenta a motivação e a chance de a pessoa continuar quitando as demais, mesmo quando essa dívida não é a mais cara.

Quando a renda é curta, porém, atacar primeiro o juro mais alto costuma economizar mais dinheiro no total, o que faz mais sentido para quem já sente o orçamento apertado.

Esses hábitos já aparecem na prática entre quem respondeu à pesquisa datatudo: organizar as contas e pagar dívidas em atraso é prioridade financeira para 31% dos entrevistados, e 33% não têm nenhuma fonte de renda além do salário CLT.

Entre quem já busca complementar a renda, esse valor extra já representa mais de 30% do orçamento mensal para 47% desse grupo, sinal de que mesmo uma renda extra modesta ajuda a abrir espaço real no fim do mês.

Esse último hábito importa especialmente porque, na mesma pesquisa datatudo, 26% dos entrevistados afirmam não conseguir criar uma reserva de emergência.

Guardar antes de gastar, ainda que aos poucos, é o que transforma esses hábitos em reserva de fato, e não só em alívio pontual no mês.

Quando recorrer ao crédito é uma decisão organizada

Muita gente ainda trata o crédito como sinônimo de descontrole. Mas, usado com planejamento, ele funciona como qualquer outra ferramenta financeira: ajuda quando cabe no orçamento e existe um motivo específico por trás da contratação.

Antes de fechar qualquer operação, vale checar três pontos:

Se a parcela cabe no orçamento sem comprometer o essencial;

Se a taxa é a mais baixa para o tipo de operação;

Se existe um motivo coerente para contratar, e não apenas para cobrir um buraco criado por outro gasto.

Quando esses três pontos se confirmam, pegar crédito deixa de ser sinal de descontrole e passa a ser decisão organizada.

Por fim, fazer o salário render mais depende de enxergar com precisão para onde o dinheiro vai, atacar primeiro o que mais pesa no orçamento e tomar decisões de crédito conscientes quando fizer sentido, não apenas de cortar gastos.