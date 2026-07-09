9º Batalhão retira quase 100 kg de drogas das ruas no 1º semestre

O 9º Batalhão da Polícia Militar, com sede em Cachoeiro de Itapemirim e atuação também nos municípios de Vargem Alta e Castelo, divulgou os resultados operacionais do primeiro semestre de 2026.

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O balanço aponta apreensões de armas, munições, drogas e valores, além de centenas de pessoas detidas no período.

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De acordo com os dados divulgados, os policiais apreenderam 58 armas de fogo nos seis primeiros meses do ano. O trabalho também resultou na apreensão de 1.343 munições.

No combate ao tráfico de drogas, o 9º Batalhão contabilizou 93 quilos de entorpecentes apreendidos. Além disso, os militares retiraram de circulação 9.085 unidades de drogas.

O balanço também registra a apreensão de R$ 170 mil em valores durante as ações realizadas pela Polícia Militar.

Ainda conforme o levantamento, 541 pessoas foram detidas no primeiro semestre de 2026. O relatório também aponta 77 menores apreendidos no mesmo período.

Os dados foram apresentados pelo 9º Batalhão com base no Portal BI da Secretaria de Estado da Segurança Pública e Defesa Social (Sesp).

A divulgação reforça o trabalho operacional da Polícia Militar na área de abrangência do batalhão, especialmente nas ações de enfrentamento à criminalidade, retirada de armas de circulação e repressão ao tráfico de drogas.