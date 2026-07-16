“A Odisseia”, novo filme de Christopher Nolan, chega aos cinemas de Cachoeiro
Além de “A Odisseia”, as salas de cinema de Cachoeiro de Itapemirim oferecem outras opções de filmes e horários.
O cineasta Christopher Nolan leva uma das narrativas mais conhecidas da literatura ocidental para as telonas. “A Odisseia” acompanha o retorno do guerreiro Odisseu após a Guerra de Troia. A produção transforma o poema épico atribuído a Homero em uma grande aventura cinematográfica.Receba as principais notícias no seu WhatsApp! clique aqui
Matt Damon interpreta Odisseu, rei de Ítaca que enfrenta uma longa jornada para voltar para casa. Durante o percurso, o herói encontra deuses e criaturas míticas, como o Ciclope Polifemo, as sereias e a feiticeira Circe. Enquanto ele tenta superar os obstáculos, Penélope, vivida por Anne Hathaway, aguarda seu retorno.
Além de “A Odisseia”, as salas de cinema de Cachoeiro de Itapemirim oferecem outras opções de filmes e horários. O público pode consultar a programação completa antes de escolher a sessão.
Programação completa – Cine Unimed
Sala 01
Minions & Monstros (2D)
- Todos os dias – 14h50 (DUBLADO) – TODOS PAGAM MEIA
A Odisseia (2D)
- Todos os dias – 17h | 20h20 (DUBLADO)
Sala 02
MOANA (2D)
- Todos os dias – 14h20 (DUBLADO) – TODOS PAGAM MEIA
- Todos os dias – 18h45 (DUBLADO)
Toy Story 5 (2D)
- Todos os dias – 16h40 (DUBLADO)
Todo Mundo em Pânico 6 (2D)
- Todos os dias – 21h (DUBLADO) – TODOS PAGAM MEIA
Sala 03
Toy Story 5
- Todos os dias – 14h (DUBLADO – 2D) – TODOS PAGAM MEIA
- Todos os dias – 18h30 (DUBLADO – 3D)
MOANA (3D)
- Todos os dias – 16h10 (DUBLADO)
A Morte do Demônio: Em Chamas (2D)
- Todos os dias – 20h40 (DUBLADO) – TODOS PAGAM MEIA
Sala 04
Mestres do Universo (2D)
- Todos os dias – 15h15 (DUBLADO) – TODOS PAGAM MEIA
Minions & Monstros (2D)
- Todos os dias – 18h (DUBLADO)
A Odisseia (2D)
- Todos os dias – 20h (LEGENDADO)
Programação completa – Cine Ritz Perim
Sala 01
Minions & Monstros (2D)
- Todos os dias – 16h40 (DUBLADO) – TODOS PAGAM MEIA
MOANA (2D)
- Todos os dias – 18h45 (DUBLADO) – TODOS PAGAM MEIA
Todo Mundo Em Pânico 6 (2D)
- Todos os dias – 21h (DUBLADO) – TODOS PAGAM MEIA
Sala 02
Toy Story 5
- Todos os dias – 16h (DUBLADO – 2D) – TODOS PAGAM MEIA
- Todos os dias – 18h10 (DUBLADO – 3D)
A Odisseia (2D)
- Todos os dias – 20h20 (DUBLADO)
Sala 03
MOANA (3D)
- Todos os dias – 16h15 (DUBLADO)
Minions & Monstros (3D)
- Todos os dias – 18h30 (DUBLADO)
A Morte do Demônio: Em Chamas (2D)
- Todos os dias – 20h40 (DUBLADO)
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