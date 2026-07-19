Acidente grave mata motociclista em Iriri
De acordo com informações de familiares e amigos, Anselmo trabalhava na empresa RR Costa.
Um acidente grave tirou a vida de um morador de Iriri, em Anchieta. Anselmo Machado Cardozo estava conduzindo uma motocicleta quando foi atingido por um veículo, na saída de um posto, no trevo de acesso ao balneário. Segundo informações, o trecho tem sinalização e redutor de velocidade.Receba as principais notícias no seu WhatsApp! clique aqui
Em um vídeo que circula pelas redes sociais é possível ver que, com a violência da colisão, o motociclista foi arremessado ao chão. Com o impacto, ele sofreu múltiplas fraturas.
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Equipes do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) prestaram os primeiros socorros ainda no local. Em seguida, ele foi encaminhado ao Hospital Antônio Bezerra de Faria (HABF), em Vila Velha, mas não resistiu aos ferimentos e faleceu neste domingo (19).
De acordo com informações de familiares e amigos, Anselmo trabalhava na empresa RR Costa.
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