Grave colisão entre motos deixa morto e ferido em Cachoeiro
Duas motocicletas colidiram na avenida Aristides Campos, no bairro Nova Brasília.
Na noite desse sábado (18), mais um grave acidente aconteceu em Cachoeiro. Duas motocicletas colidiram na avenida Aristides Campos, no bairro Nova Brasília.Receba as principais notícias no seu WhatsApp! clique aqui
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Um dos homens envolvidos morreu no local. O óbito foi constatado pelo Corpo de Bombeiros, que atendeu ao chamado. O outro rapaz foi socorrido pelas equipes do Samu e Resgate, mas, ainda, há atualização do seu quadro de saúde.
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