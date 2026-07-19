Grave colisão entre motos deixa morto e ferido em Cachoeiro

Na noite desse sábado (18), mais um grave acidente aconteceu em Cachoeiro. Duas motocicletas colidiram na avenida Aristides Campos, no bairro Nova Brasília.

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Um dos homens envolvidos morreu no local. O óbito foi constatado pelo Corpo de Bombeiros, que atendeu ao chamado. O outro rapaz foi socorrido pelas equipes do Samu e Resgate, mas, ainda, há atualização do seu quadro de saúde.