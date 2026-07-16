Acidentes caem 15,8% na BR-101 no primeiro semestre

A BR-101 ES/BA registrou redução no número de acidentes, feridos e mortes durante o primeiro semestre de 2026. Os dados fazem parte do Book de Dados da Ecovias Capixaba, que reúne os principais indicadores da rodovia entre janeiro e junho.

Receba as principais notícias no seu WhatsApp! clique aqui

Ao longo do período, a concessionária contabilizou 1.678 acidentes. No mesmo intervalo de 2025, foram 1.994 ocorrências. A diferença representa uma queda de 15,8%.

Leia também: Adolescente sofre ferimentos graves após cair de pontilhão em Soturno

O número de pessoas feridas também diminuiu. Os registros passaram de 1.178, em 2025, para 961 neste ano, uma redução de 18,4%.

As mortes caíram de 63 para 57 vítimas. A redução calculada a partir dos números divulgados é de aproximadamente 9,5%. Entre as vítimas fatais, 82% eram homens.

Colisões traseiras lideram ocorrências

A colisão traseira permaneceu como o tipo de acidente mais frequente na BR-101 ES/BA. Apesar disso, esse tipo de ocorrência caiu 21,5%, passando de 489 para 384 registros.

Segundo o levantamento, oito das dez principais naturezas de acidentes apresentaram redução em relação ao primeiro semestre de 2025.

Entre as ocorrências com mortes, os atropelamentos de pedestres e as colisões frontais lideraram o levantamento, com 11 vítimas fatais em cada categoria.

Na sequência aparecem as colisões laterais e traseiras, com sete mortes cada. Choques contra objetos fixos causaram cinco óbitos. Colisões transversais e quedas de motocicletas registraram três mortes cada.

Motos concentram 44% das mortes

Motociclistas e ocupantes de motocicletas representaram 44% das mortes registradas na rodovia durante o primeiro semestre.

Outros 37% das vítimas fatais estavam em carros ou caminhões. Pedestres e ciclistas corresponderam aos 19% restantes.

O levantamento também aponta que 26% das vítimas fatais não utilizavam o cinto de segurança no momento do acidente.

Rodovia teve mais de 37 mil atendimentos

A Ecovias Capixaba realizou 37.744 atendimentos durante os primeiros seis meses de 2026.

As equipes de inspeção de tráfego fizeram 15.622 atendimentos. A concessionária também contabilizou 13.505 ocorrências de assistência mecânica e 2.698 atendimentos médicos.

A estrutura operacional permanece disponível ao longo da rodovia para prestar suporte aos usuários e atender ocorrências.

Obras de duplicação avançam

As obras de duplicação avançaram em diferentes pontos da BR-101 ES/BA. O trecho entre Serra e Fundão, do quilômetro 231,9 ao 247,1, apresentou o maior índice de execução, com 36%.

Entre Iconha e Anchieta, do quilômetro 357,7 ao 373,3, as intervenções chegaram a 26% de execução.

As obras entre Rio Novo do Sul, Itapemirim, Cachoeiro de Itapemirim e Atílio Vivácqua alcançaram 6,7%. O trecho entre Ibiraçu e João Neiva chegou a 6,4%, enquanto o segmento entre Iconha e Rio Novo do Sul atingiu 4,7%.

Conservação e sustentabilidade

Durante o semestre, a concessionária revitalizou 481,48 quilômetros de sinalização horizontal. Também recuperou ou instalou 5.829 placas de sinalização.

As equipes executaram melhorias em 80,4 quilômetros de pavimento e repararam 30,9 quilômetros de defensas metálicas.

A Ecovias Capixaba ainda reutilizou 39.804 pneus na produção de asfalto. A medida integra as iniciativas de sustentabilidade adotadas na manutenção da rodovia.

Publicado mensalmente, o Book de Dados apresenta informações sobre segurança viária, operação, obras, conservação e sustentabilidade na BR-101 ES/BA.

Observação de revisão: a redução de 63 para 57 mortes corresponde a aproximadamente 9,5%, e não a 9,1%.