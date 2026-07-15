Segurança

Adolescente sofre ferimentos graves após cair de pontilhão em Soturno

Jovem de 15 anos sofreu fraturas na mandíbula e no punho, além de fissuras no fêmur e no ombro, após passar mal durante a travessia.

Foto: Wikiloc | Ales

Um adolescente de 15 anos ficou gravemente ferido após sofrer uma queda enquanto atravessava o pontilhão de Soturno, no último domingo (12).

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Segundo as informações, o jovem estava acompanhado de um adulto quando passou mal e caiu do local.

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O responsável conseguiu chegar até o ponto da queda e carregou o adolescente até uma área de acesso mais fácil. Familiares encontraram a vítima e a levaram para o hospital.

O adolescente sofreu fraturas na mandíbula e no punho, além de fissuras no fêmur e no ombro.

A vítima permanece internada no Hospital Infantil de Cachoeiro de Itapemirim. O jovem passou por cirurgias e segue em recuperação.

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Estudante de jornalismo pela Unidade Estácio, atua na parte de segurança do portal AQUINOTICIAS.COM. Apaixonada pela área, trabalhou pela primeira vez como estagiária de jornalista aos 18 anos e nunca mais cogitou outro caminho.

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