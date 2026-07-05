Segurança

Acusado de matar Sandra Helena vai a julgamento em Cachoeiro

Rogelio Ferreira, acusado da morte de Sandra Helena Moreira, vai a julgamento no dia 28 de julho, em Cachoeiro de Itapemirim.

Foto: Divulgação

Rogelio Ferreira, acusado da morte de Sandra Helena Moreira, de 47 anos, vai a julgamento no dia 28 de julho, no Fórum Desembargador Horta de Araújo, em Cachoeiro de Itapemirim.

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Sandra foi encontrada morta no quintal da casa onde morava, em Conduru, no interior do município. O crime aconteceu durante a madrugada de um domingo. A vítima apresentava marcas de tiros.

Na época, a polícia apontou Rogelio, ex-cunhado de Sandra, como principal suspeito do crime. Segundo as investigações, ele já havia feito ameaças à vítima em outras ocasiões.

O caso foi tratado pela polícia como suspeita de feminicídio, crime cometido contra a mulher por razões relacionadas à condição de gênero.

O julgamento deverá definir a responsabilidade de Rogelio Ferreira pela morte de Sandra Helena Moreira. A sessão está marcada para ocorrer no Fórum Desembargador Horta de Araújo.

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Jornalista com mais de uma década de experiência em produção de conteúdo jornalístico e cobertura de temas políticos, de segurança pública e institucionais. Atua com redação e edição de matérias para diferentes plataformas. Também possui experiência em comunicação política e eleitoral, assessoria de imprensa e redação publicitária.

Assuntos:

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