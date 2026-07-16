Adolescente de 16 anos causa acidente ao dirigir Hilux em Cachoeiro
Caminhonete atingiu a traseira de um Honda Fit na Avenida Francisco Mardegan, no bairro Marbrasa. Ninguém ficou ferido.
Um adolescente de 16 anos provocou um acidente de trânsito na tarde desta quinta-feira (16), em Cachoeiro de Itapemirim. Ele conduzia uma Toyota Hilux que bateu na traseira de um Honda Fit.Receba as principais notícias no seu WhatsApp! clique aqui
O acidente aconteceu na Avenida Francisco Mardegan, no bairro Marbrasa. Apesar da colisão, ninguém ficou ferido.
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Por ter 16 anos, o adolescente não possui autorização legal para dirigir. A primeira habilitação exige idade mínima de 18 anos, e conduzir veículo sem Carteira Nacional de Habilitação ou Permissão para Dirigir configura infração gravíssima.
As circunstâncias que provocaram o acidente e a identificação do responsável pelo veículo não foram informadas.
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