Bombeiros encontram Harley-Davidson no fundo de lagoa no ES

Um treinamento de rotina do Corpo de Bombeiros terminou com a descoberta de uma motocicleta Harley-Davidson no fundo de uma lagoa, na manhã desta quarta-feira (15), em Vitória.

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A equipe de mergulho realizava uma atividade de busca e recuperação subaquática em uma pedreira alagada no bairro Joana D’Arc quando encontrou o veículo a cerca de dez metros de profundidade.

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Os militares participavam de uma instrução prevista no Plano Anual de Instrução do Corpo de Bombeiros Militar do Espírito Santo (CBMES). Durante o exercício, os mergulhadores utilizavam roupas secas apropriadas para operações em águas contaminadas.

Motocicleta foi retirada da lagoa

Após localizar a motocicleta, os bombeiros realizaram o procedimento de reflutuação, utilizado para retirar objetos submersos. Em seguida, o veículo foi levado até a margem da lagoa.

A Harley-Davidson foi entregue às autoridades policiais, que deverão investigar sua procedência e apurar como a motocicleta foi parar no local.

Até a publicação desta reportagem, não havia informações sobre o proprietário do veículo nem sobre há quanto tempo ele permanecia submerso.

O Plano Anual de Instrução tem o objetivo de manter os integrantes da equipe de mergulho preparados técnica e operacionalmente para diferentes tipos de ocorrências.

Segundo o Corpo de Bombeiros, os militares que integram o grupo são especializados e participam de treinamentos programados entre abril e dezembro de cada ano.