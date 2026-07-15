Motoristas da NovoTrans participam de treinamento sobre acessibilidade no transporte coletivo

Como parte das ações permanentes voltadas ao aprimoramento da qualidade do atendimento no transporte coletivo, o Consórcio NovoTrans realizou, no sábado, 4 de julho, um treinamento especial com seus motoristas, proporcionando uma experiência de conscientização sobre os desafios enfrentados diariamente por pessoas com deficiência e mobilidade reduzida.

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Durante a capacitação, os profissionais participaram de atividades que simularam situações vivenciadas por passageiros que dependem da acessibilidade para utilizar o transporte público. A proposta foi estimular um novo olhar sobre a importância de um atendimento acolhedor e respeitoso, reforçando que pequenos gestos fazem grande diferença na experiência de quem utiliza o serviço.

Ao vivenciar as dificuldades enfrentadas por esses passageiros, mesmo que simuladas, os profissionais puderam refletir sobre seu papel na construção de um transporte coletivo mais acessível para todos.

“O respeito começa pela compreensão. Quando nossos motoristas entendem, na prática, os desafios enfrentados por muitos passageiros, eles passam a enxergar a importância de atitudes simples que tornam a viagem mais segura, confortável e acolhedora. Esse é o tipo de cultura que queremos fortalecer todos os dias”, destaca a direção do Consórcio NovoTrans.