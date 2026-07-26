Advogado é abordado com pistola 9 mm durante baile funk em Guaçuí

A Polícia Militar apreendeu uma pistola Taurus G3, calibre 9 mm, com 16 munições intactas durante um evento, na noite do sábado (25), em Guaçuí.

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Equipes da Força Tática e da Ronda Ostensiva do 3º Batalhão faziam patrulhamento na Praça João Acacinho, no Centro da cidade. O local recebia o evento “Baile Funk das Antigas”.

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Segundo a Polícia Militar, denúncias apontavam que um homem aparentemente embriagado carregava uma arma de fogo na cintura.

Os militares localizaram o suspeito e realizaram a abordagem. O homem, de 45 anos, se identificou como advogado, mas apresentou apenas o Certificado de Registro da pistola.

Já na delegacia, ele informou que possuía autorização para manter a arma, mas não tinha porte para carregá-la em via pública.

Após consultar os sistemas responsáveis pelos registros, a equipe não encontrou autorização de porte de arma de fogo em nome do abordado.

Pistola e munições foram levadas à delegacia

A Polícia Militar entrou em contato com a Ordem dos Advogados do Brasil (OAB) durante o atendimento da ocorrência.

Em seguida, o homem, a pistola e as 16 munições foram encaminhados à 6ª Delegacia Regional de Alegre.

A Polícia Civil recebeu a ocorrência e ficou responsável pelas providências legais cabíveis.