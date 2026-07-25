Suspeito refez piso de quarto para esconder corpo de Monique em São José do Calçado

O homem investigado pela morte de Monique Oliveira Fernandes, de 33 anos, confessou à Polícia Civil que refez o piso de um dos quartos da residência onde o casal vivia, em São José do Calçado.

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Segundo a corporação, após ocultar o corpo no cômodo, ele refez o contrapiso e instalou um novo revestimento cerâmico sobre o local. A medida teria sido tomada para dificultar a descoberta.

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Monique estava desaparecida desde o dia 7 de julho. O corpo foi localizado na noite de sexta-feira (24), depois que o companheiro confessou o crime e indicou aos policiais o ponto exato dentro da casa.

A Polícia Científica realizou a perícia no imóvel, localizado no Centro do município. Servidores da Prefeitura de São José do Calçado ajudaram na retirada do piso e na escavação do ambiente.

A Polícia Militar também prestou apoio durante os trabalhos.

Após a localização, o corpo foi encaminhado à Seção Regional de Medicina Legal de Cachoeiro de Itapemirim. O exame necroscópico deverá contribuir para esclarecer a causa da morte e a dinâmica do crime.

Suspeito foi encaminhado ao sistema prisional

O homem foi autuado em flagrante por ocultação de cadáver e encaminhado ao sistema prisional.

Segundo a Polícia Civil, a investigação continua para esclarecer todas as circunstâncias da morte e apurar os demais crimes relacionados ao caso.