Suspeito refez piso de quarto para esconder corpo de Monique em São José do Calçado
Segundo a Polícia Civil, o homem refez o contrapiso e instalou revestimento cerâmico sobre o local onde havia ocultado o corpo, em São José do Calçado.
O homem investigado pela morte de Monique Oliveira Fernandes, de 33 anos, confessou à Polícia Civil que refez o piso de um dos quartos da residência onde o casal vivia, em São José do Calçado.Receba as principais notícias no seu WhatsApp! clique aqui
Segundo a corporação, após ocultar o corpo no cômodo, ele refez o contrapiso e instalou um novo revestimento cerâmico sobre o local. A medida teria sido tomada para dificultar a descoberta.
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Monique estava desaparecida desde o dia 7 de julho. O corpo foi localizado na noite de sexta-feira (24), depois que o companheiro confessou o crime e indicou aos policiais o ponto exato dentro da casa.
A Polícia Científica realizou a perícia no imóvel, localizado no Centro do município. Servidores da Prefeitura de São José do Calçado ajudaram na retirada do piso e na escavação do ambiente.
A Polícia Militar também prestou apoio durante os trabalhos.
Após a localização, o corpo foi encaminhado à Seção Regional de Medicina Legal de Cachoeiro de Itapemirim. O exame necroscópico deverá contribuir para esclarecer a causa da morte e a dinâmica do crime.
Suspeito foi encaminhado ao sistema prisional
O homem foi autuado em flagrante por ocultação de cadáver e encaminhado ao sistema prisional.
Segundo a Polícia Civil, a investigação continua para esclarecer todas as circunstâncias da morte e apurar os demais crimes relacionados ao caso.
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