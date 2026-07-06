Aeronave cai na restinga de praia e deixa dois feridos graves

Uma aeronave de pequeno porte caiu na tarde desta segunda-feira (6) na área de restinga da Meia Praia, em Navegantes, no Norte de Santa Catarina. Segundo o Corpo de Bombeiros, dois homens estavam a bordo e foram resgatados em estado grave.

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O acidente aconteceu nas proximidades do aeroporto da cidade. Após a queda, equipes de emergência isolaram a área devido a um vazamento de combustível identificado no local.

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Os ocupantes da aeronave receberam atendimento dos socorristas e foram encaminhados para uma unidade hospitalar. As identidades das vítimas não foram divulgadas.

Até o momento, as autoridades ainda não informaram o que teria causado a queda do avião. A dinâmica do acidente deverá ser investigada pelos órgãos responsáveis.