Alegre: Nirrô Emerick autoriza nova etapa de obras de drenagem e pavimentação em Feliz Lembrança

Foi autorizado o início de uma nova etapa das obras de drenagem e pavimentação na comunidade de Feliz Lembrança, no município de Alegre. O anúncio foi feito pela prefeitura nesta segunda-feira (27).

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Os serviços serão executados pela empresa Elite Construtora e darão continuidade ao projeto iniciado em 2021 para ampliar a infraestrutura da região. Nesta fase, quatro novos trechos serão contemplados.

A expectativa é melhorar as condições de acesso e mobilidade para moradores, produtores rurais e visitantes, além de fortalecer o desenvolvimento da comunidade.

De acordo com o prefeito de Alegre, Nirrô Emerick, as intervenções fazem parte de uma parceria firmada com o Governo do Estado em 2022 e representam a continuidade dos investimentos realizados no primeiro mandato da atual gestão.

“Estamos autorizando a empresa Elite Construtora a iniciar as obras de pavimentação e drenagem em alguns trechos da comunidade de Feliz Lembrança, dando continuidade a um trabalho que iniciamos ainda no primeiro mandato. Agora vamos pavimentar mais quatro trechos, cumprindo o compromisso firmado em 2022 com o Governo do Estado”, afirmou o prefeito.

Segundo a administração municipal, a melhoria da infraestrutura também contribuirá para impulsionar o agroturismo, facilitando o acesso às propriedades rurais e incentivando a visitação. O objetivo é valorizar a produção local, a gastronomia, as paisagens e os atrativos oferecidos pelas famílias da comunidade.

O presidente da Associação da Comunidade Feliz Lembrança, Paulo Júnior, destacou a importância da obra para o desenvolvimento da região.

“É gratificante acompanhar esse investimento, que é muito importante para o desenvolvimento da comunidade e para o escoamento da produção. Essa melhoria será fundamental tanto para os projetos sociais quanto para o fortalecimento da economia local. É um excelente trabalho, pelo qual somos muito gratos”, declarou.