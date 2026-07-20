Alegre recebe Carreta Pet Vida com vacinação gratuita para cães e gatos

A Prefeitura de Alegre recebe, nesta sexta-feira (24), a Carreta Pet Vida. A ação oferecerá vacinação gratuita para cães e gatos no município.

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Os atendimentos ocorrerão das 8h às 15h, no Parque Getúlio Vargas, localizado na Praça da Prefeitura.

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A equipe aplicará a vacina V8 nos cães e a V4 nos gatos. A iniciativa busca ampliar os cuidados com a saúde dos animais de estimação.

Além da vacinação, o município realizará castrações previamente agendadas. Os procedimentos fazem parte da programação desenvolvida entre os dias 20 e 24 de julho.

A Prefeitura de Alegre promove a ação por meio da Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável (Semads).

A iniciativa reforça o compromisso do município com a prevenção de doenças, a proteção animal e o bem-estar dos cães e gatos atendidos.