Alegre recebe vacinação gratuita para cães e gatos

A Prefeitura de Alegre realizará uma ação gratuita de vacinação para cães e gatos nesta sexta-feira (24). O atendimento acontecerá das 8h às 15h, no Parque Getúlio Vargas, localizado na Praça da Prefeitura.

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Durante a ação, serão aplicados as vacias V8 em cães e a V4 em gatos. A iniciativa busca ampliar a proteção dos animais e contribuir para a prevenção de doenças.

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Além da vacinação, o município contará com castrações previamente agendadas. Os procedimentos serão realizados entre os dias 20 e 24 de julho, conforme o cronograma estabelecido pela organização.

A ação integra as iniciativas municipais voltadas à saúde e ao bem-estar animal. Os tutores devem levar os animais ao local dentro do horário informado para receber a vacinação gratuita.