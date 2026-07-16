Alegre recebe vacinação gratuita para cães e gatos
Atendimento será realizado das 8h às 15h, no Parque Getúlio Vargas, com aplicação das vacinas V8 para cães e V4 para gatos.
A Prefeitura de Alegre realizará uma ação gratuita de vacinação para cães e gatos nesta sexta-feira (24). O atendimento acontecerá das 8h às 15h, no Parque Getúlio Vargas, localizado na Praça da Prefeitura.Receba as principais notícias no seu WhatsApp! clique aqui
Durante a ação, serão aplicados as vacias V8 em cães e a V4 em gatos. A iniciativa busca ampliar a proteção dos animais e contribuir para a prevenção de doenças.
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Além da vacinação, o município contará com castrações previamente agendadas. Os procedimentos serão realizados entre os dias 20 e 24 de julho, conforme o cronograma estabelecido pela organização.
A ação integra as iniciativas municipais voltadas à saúde e ao bem-estar animal. Os tutores devem levar os animais ao local dentro do horário informado para receber a vacinação gratuita.
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