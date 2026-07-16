EUA mantêm parte das rochas brasileiras fora da tarifa de 25%

Os quartzitos brasileiros continuarão fora da tarifa adicional de 25% imposta pelos Estados Unidos. A decisão, divulgada pelo Escritório do Representante de Comércio dos Estados Unidos (USTR), preserva uma parcela importante das exportações nacionais de rochas naturais.

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Por outro lado, mármores, granitos, ardósias e outros materiais brasileiros permanecerão sujeitos à nova cobrança. A medida deve atingir principalmente pequenas e médias empresas do segmento.

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O USTR manteve a subposição HTSUS 6802.99.00 na lista de exceções. Esse código contempla diferentes tipos de rochas naturais, entre elas os quartzitos, que lideram as vendas brasileiras do setor para o mercado norte-americano.

As tarifas adicionais entrarão em vigor na próxima quarta-feira, 22 de julho de 2026. A cobrança valerá para os produtos desembaraçados para consumo nos Estados Unidos a partir dessa data.

Investigação começou em 2025

A publicação encerra a investigação aberta em julho de 2025, no âmbito da Seção 301 da legislação comercial norte-americana.

Em junho de 2026, após avaliar determinadas práticas brasileiras, o USTR abriu uma consulta pública sobre a aplicação das tarifas adicionais.

A Associação Brasileira de Rochas Naturais (Centrorochas) apresentou argumentos técnicos durante o processo. A entidade também participou da audiência pública realizada nos dias 6 e 7 de julho, em Washington, nos Estados Unidos.

O vice-presidente da associação, Fábio Cruz, representou o setor brasileiro na audiência.

A Centrorochas pediu a retirada das rochas naturais brasileiras da medida. A entidade destacou as características específicas dos produtos nacionais e a importância deles para a cadeia produtiva norte-americana.

A associação também apontou a contribuição do setor para investimentos e empregos nos Estados Unidos, além do possível aumento dos custos da construção e da habitação provocado pelas tarifas.

Setor americano também se manifestou

O Natural Stone Institute (NSI), principal entidade representativa da indústria de rochas naturais dos Estados Unidos, reforçou o posicionamento brasileiro durante a audiência.

O diretor executivo do instituto, Jim Hieb, e importadores americanos afetados pelas tarifas também participaram das discussões.

As manifestações ressaltaram a importância das rochas brasileiras para a competitividade da cadeia produtiva norte-americana.

A versão final da investigação, publicada em 15 de julho, registrou oficialmente as contribuições apresentadas pela Centrorochas e pelos demais participantes da consulta pública.

O documento reúne os principais argumentos discutidos e poderá servir de base para novas negociações comerciais entre Brasil e Estados Unidos.

Segundo Fábio Cruz, o resultado representa um avanço importante, embora parte da indústria brasileira continue exposta à sobretaxa.

“A decisão preserva uma parcela importante das exportações brasileiras de rochas naturais para os Estados Unidos, especialmente os quartzitos, mas mantém desafios relevantes para segmentos como mármores, granitos e ardósias. O principal resultado desse processo, no entanto, foi demonstrar que a competitividade internacional do setor depende de uma atuação institucional permanente. Não basta reagir quando surgem os desafios; é preciso estar presente nos espaços onde essas decisões são construídas. Ao longo dessa investigação, a Centrorochas apresentou tecnicamente a posição do setor brasileiro, consolidou o diálogo com autoridades, entidades e empresas americanas e fortaleceu uma interlocução que continuará sendo estratégica para as próximas agendas comerciais entre Brasil e Estados Unidos”, afirma Fábio Cruz.

Exportações aos Estados Unidos recuam

Os Estados Unidos permaneceram como o principal destino das rochas naturais brasileiras no primeiro semestre de 2026.

O país respondeu por 51,2% das exportações do segmento entre janeiro e junho. Nesse período, as compras norte-americanas alcançaram US$ 364,3 milhões.

O valor representa uma queda de 14,4% em comparação com os seis primeiros meses de 2025.

A retração ocorreu principalmente nas compras de produtos manufaturados, mais expostos às tarifas adicionais e às mudanças no ambiente comercial dos Estados Unidos.

Apesar da queda, o mercado norte-americano ainda recebe mais da metade das exportações brasileiras de rochas naturais.

Em 2025, o Brasil enviou aproximadamente 587 mil toneladas de rochas naturais aos Estados Unidos. As vendas movimentaram US$ 795 milhões.

Os números mostram a importância do mercado norte-americano para o setor brasileiro e reforçam a expectativa de recuperação das vendas diante de um ambiente comercial mais previsível.