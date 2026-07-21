Aliança entre PSD e Ricardo Ferraço: deputado pode ser "peça-chave" para a consolidação
“Se Da Vitória articular a aproximação com Renzo e a indicação da Drª. Lívia ao cargo, talvez esse desenho aconteça”, afirmou um dos interlocutores do processo de articulação do grupo governista.
Após a aliança do Republicanos de Lorenzo Pazolini com o PL de Magno Malta no Espírito Santo, o PSD mudou a rota de negociação e abriu caminhos para conversas com outras frentes partidárias, inclusive com o grupo do atual governador e pré-candidato à reeleição, Ricardo Ferraço (MDB), conforme antecipado pela Agência Congresso.Receba as principais notícias no seu WhatsApp! clique aqui
A possibilidade de uma aliança entre o PSD e Ricardo Ferraço é muito bem-vista no grupo governista. Haja vista que o ex-governador e pré-candidato ao Senado Renato Casagrande (PSB) já sinalizou que está “totalmente aberto” para negociar com a legenda.
Entretanto, ainda é preciso consultar o ex-governador Paulo Hartung. Havendo um sinal positivo para a aliança, eis o que pode acontecer:
Aliança resolve problemas
A união também resolveria problemas estratégicos de ambos: no PSD, a sigla conseguiria um espaço competitivo na chapa majoritária para abrigar o deputado estadual e pré-candidato ao Senado Sergio Menegueli (PSD), que já estava sendo preterido pelo Republicanos de Pazolini.
Já no grupo governista, a construção política ganha outro ingrediente quando entra em discussão a composição da vice-governadoria.
Nos bastidores, a avaliação de que uma candidatura feminina fortaleceria eleitoralmente a chapa encabeçada pelo governador Ricardo Ferraço cresce.
Lívia Vasconcelos como vice de Ricardo Ferraço
Nesse contexto, o nome da médica Lívia Vasconcelos, esposa do prefeito de Colatina e presidente estadual do PSD, Renzo Vasconcelos, aparece como alternativa capaz de atender tanto ao PSD quanto ao discurso de ampliação da participação feminina no grupo governista.
E atributos suficientes para complementar ela tem. Além de ter bom trânsito no meio da saúde, Lívia Vasconcelos é produtora rural e dialoga, portanto, com um dos setores mais estratégicos para o estado, o agronegócio.
Soma-se a tudo isso o fato de ela ser de uma família tradicional na região e ter reduto eleitoral em uma grande cidade do interior.
Sem contar que comunga com a mesma ideia de Ricardo Ferraço: tem pavor ao extremismo.
O papel estratégico de Da Vitória
Renzo Vasconcelos mantém proximidade política com o deputado federal e presidente estadual da Federação União Progressista, Da Vitória. Recentemente, o parlamentar abriu mão da disputa pela segunda vaga ao Senado. Vale lembrar ainda que é ele quem detém a prioridade na indicação da vice.
“Se Da Vitória articular a aproximação com Renzo e a indicação da Dr.ª Lívia ao cargo, talvez esse desenho aconteça”, afirmou um dos interlocutores do processo de articulação do grupo governista.
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